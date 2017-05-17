رئيس أركان القوات المسلحة المصرية يزور بنغازي الليبية

وصل #الفريق_محمود_حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية الى #مطار_بنينا في #بنغازي ظهر اليوم الأربعاء قادماً من القاهرة في أول زيارة له لليبيا.

واستقبل حجازي رئيس أركان قوات الجيش الليبي #عبد الرزاق_ الناظوري وعدد من ضباط الجيش حيث من المنتظر أن يلتقي عددا من قيادات الجيش على رأسهم القائد العام المشير خليفة #حفتر.

وتأتي زيارة حجازي بعد يوم من استعراض عسكري حافل لقوات الجيش الليبي بمناسبة مرور 3 سنوات على انطلاق عملية "الكرامة" في بنغازي في إبريل 2014م.

وشهد الحفل تخريج الدفعة 50 من متدربي الجيش بالإضافة لاستعراض فرق من #القوات_البرية والبحرية وسرب سلاح الجو المكون من 18 طائرة.

ومن غير المعروف حتى الآن هل ستكون زيارة حجازي ضمن المساعي المصرية لتسوية الأزمة الليبية سيما وأنه المكلف من القيادة المصرية بالملف الليبي.