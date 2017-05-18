السيارات ستختفي غداً بالجزائر لهذا السبب

ستبدو الشوارع الرئيسية بقلب #الجزائر العاصمة #خالية تماماً من #السيارات يوم غد الجمعة، وسيأخذ الراجلون راحتهم بالمشي في الطريق المخصص للسيارات، كما سيرتاح سكان قلب العاصمة من #زحمة المركبات وضجيجها و #التلوث الناتج عنها على الأقل ليوم واحد.

حيث سيتم تنظيم تظاهرة "#يوم_من_دون_سيارة" متبوعة ببرنامج ترفيهي للعائلات ونشاطات للأطفال يوم الجمعة من الساعة 07:00 إلى غاية 19:00 بالتوقيت المحلي بوسط الجزائر العاصمة، حسب بيان لديوان الترقية الثقافية والفنية لبلدية الجزائر الوسطى.

وتهدف هذه التظاهرة التي تنظمها بلدية الجزائر الوسطى إلى توعية الضمائر بنتائج التلوث الكيميائي ومخلفات الضجيج على صحة الإنسان، والتي تسببها #حركة_المرور في الوسط الحضري، خاصة العاصمة الغارقة في حالة زحام خانقة لم تعد مقرونة فقط بأوقات الذروة.