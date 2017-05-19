اغتيال زعيم أكبر قبيلة في شرق ليبيا بتفجير سيارة مفخخة

اغتيل زعيم قبيلة العواقير الليبية، الشيخ أبريك اللواطي، الجمعة، في عملية انفجار #سيارة #مفخخة بالقرب من مسجد بلال بن رباح في منطقة سلوق الواقعة ضواحي مدينة #بنغازي شرق ليبيا.

وقال محمد الزوي من #الجيش_الليبي لـ"العربية.نت"، إن "عملية اغتيال اللواطي حدثت مباشرة بعد الانتهاء من صلاة الجمعة عندما كان خارجا من المسجد بواسطة سيارة مفخخة كانت قرب المكان، ما أدى إلى مقتله ومقتل 3 آخرين وإصابة عدد من المدنيين"، مضيفا أن "اللواطي كان المستهدف من هذا الهجوم الإرهابي، لأنه يعد من أهم الزعماء المؤيدين للجيش الليبي الذي يقوده #حفتر في كل عملياته".

ولم تعلن إلى حد الآن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث، إلا أن الزوي أكد لـ"العربية.نت"، أنه "عمل #الجماعات_الإرهابية التي مازالت ترتع في بعض أحياء مدينة بنغازي وتستهدف قيادات الجيش والنشطاء المؤيدين له".

وتعتبر قبيلة العواقير من أكبر القبائل في الشرق الليبي، ومن أكثر الداعمين لحرب الجيش الليبي على الجماعات الإرهابية في بنغازي، ويعد زعيمها اللواطي من أهم المشايخ في ليبيا، وغالبا ما يقود عمليات المصالحة في البلاد، خاصة بين مدن وقبائل الشرق.