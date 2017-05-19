المغرب يندد بتعرض دبلوماسي لاعتداء من مسؤول جزائري

ندد #المغرب بتعرض أحد دبوماسييه لـ"اعتداء جسدي" من قبل مسؤول #جزائري خلال اجتماع للجنة تابعة للأمم المتحدة في الكاريبي.

وصرح مسؤول مغربي رفيع المستوى الخميس بأن "لجنة 24 الخاصة، التابعة للأمم المتحدة حول #إنهاء_الاستعمار، كانت تعقد الخميس اجتماعاً في جزيرة سانتا لوتشيا".

وأوضح المسؤول أنه "في السنوات الأخيرة، تطرح مشكلة تمثيل ولاياتنا في الجنوب (الصحراء الغربية) في كل هذه الاجتماعات، إذ يعترض ممثلونا على حضور جبهة #البوليساريو"، التي تطالب بتنظيم استفتاء لتقرير المصير في المنطقة.

وأضاف: "خلال الاجتماع قام سفيان ميموني، المدير العام في وزارة الخارجية الجزائرية، بالاعتداء جسدياً على نائب سفيرنا إلى سانتا لوتشيا".

وتابع المسؤول وهو يحمل صوراً لدعم أقواله: "اضطر الدبلوماسي إلى التوجه إلى المستشفى، بينما تم تعليق الاجتماع وتقديم شكوى".

ويظهر في الصور رجل يرتدي بزة داكنة، وهو مدد أرضا، بينما يقوم أحد عناصر الإسعاف بتقديم العناية له.

المغرب: ما حدث خرق للأعراف الدبلوماسية

من جهته، أكد #وزير_الخارجية_المغربي ناصر بوريطة الحادث وقال: "عندما تصل الأمور إلى خرق كافة التقاليد والأعراف الدبلوماسية، من قبل دبلوماسي رفيع المستوى هو ثالث مسؤول في وزارة الخارجية الجزائرية، فذلك خطير جدا".

وتابع بوريطة: "إنه دليل على التوتر الشديد في الدبلوماسية الجزائرية: أن يتوجه مسؤول جزائري إلى سانتا لوتشيا، وأن يلجأ إلى العنف بعدما أغضبته مطالب ممثلينا. لكن مثل هذا السلوك يثير الاستغراب من قبل بلد يقول إنه مجرد مراقب،" في إشارة إلى الجزائر.

ودعا بوريطة الجزائر في المقابل إلى "المساهمة في التوصل إلى حل وتحمل مسؤولياتها في هذا الملف".

ويقع قسم كبير من الصحراء الغربية، المستعمرة الإسبانية السابقة حتى 1975، تحت سلطة المغرب. وكان تم الاتفاق في 1991 على وقف لإطلاق النار فيها بإشراف الأمم المتحدة.

وتقترح الرباط تسوية تقوم على حكم ذاتي في الصحراء الغربية، في ظل سيادتها فيما تطالب جبهة البوليساريو باستفتاء في هذا الشأن.