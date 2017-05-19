تصفية 74 جندياً من قوات الجيش بالجنوب الليبي

نعت القيادة العامة للجيش #الليبي مقتل العشرات من #جنودها من اللواء 12 المجحفل، اليوم الخميس، على يد عناصر وصفتها بالمجموعات #الإرهابية بقاعدة براك الشاطئ جنوب البلاد.

وبحسب تصريحات صحافية لعميد بلدية #براك الشاطئ، إبراهيم زمي، فإن عدد القتلى وصل إلى 74 جنديا و18 جريحا، مؤكدا أن خمسة من بين القتلى قتلوا #ذبحا، بينما تمت تصفية البقية برصاص في الرأس.

وكشفت مصادر عسكرية من اللواء 12 المجحفل لــ"العربية.نت" أن الهجوم على القاعدة تم بشكل مباغت، استغلت خلاله عناصر من القوة الثالثة وسرايا #الدفاع عن #بنغازي الهدنة المتفق عليها منذ أيام لتتسلل داخل سيارات لنقل التموين بينما قامت قوة أخرى بالالتفاف على القاعدة واقتحامها وارتكاب مجزرة بحق حراسات #الكتيبة.

وقالت المصادر إن "الجنود الخمسة الذين تم ذبحهم التحقوا للتو بالعمل العسكري بعد حضورهم حفل تخرجهم أول من أمس في بنغازي في الذكرى الثالثة لعملية الكرامة.

ولم يصدر حتى الآن أي رد فعل رسمي من قبل حكومة الوفاق التي تتبع وزارة دفاعها "القوة الثالثة" التي شاركت في الهجوم اليوم.

ويأتي هذا الهجوم عقب توقف لإطلاق النار في الجنوب دام لمدة أسبوعين، وجاء بعد لقاء رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج وقائد عام الجيش المشير خليفة حفتر في العاصمة الإماراتية أبوظبي واتفاقهما على التهدئة في الجنوب.