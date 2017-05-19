ليبيا.. السراج يقيل وزير الدفاع ويحيله إلى التحقيق

أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية عن قرار رئيسه فايز #السراج بوقف #وزير_دفاع الحكومة #المهدي_البرغثي عن العمل إلى حين الانتهاء من #التحقيق في حادث #الاعتداء على قاعدة #براك_الشاطئ ومقتل عشرات جنود قوات الجيش.

وبحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي فإن السراج كلف وكيل وزارة الدفاع بتسيير أعمال الوزارة إلى حين الانتهاء من التحقيق.

وجاء قرار وقف الوزير عن العمل على خلفية بيانه اليوم الجمعة القاضي بتحميل مسؤولية مجرزة قاعدة براك الشاطئ لقوات الجيش، حيث اعتبر البرغثي أن قوات الجيش هي من بادرت بالهجوم على قاعدة تمنهنت الشر الماضي، في إشارة لتبريره للهجوم على قاعدة براك.

وكان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق قد نفى في بيان له الجمعة صلة حكومة الوفاق بالقوات التي هاجمت قاعدة براك الشاطئ يوم أمس الخميس وقتلت 74 جنديا.

وأعلن المجلس في بيانه عن إصدار أوامره بالبدء في التحقيق في ملابسات الحادث الذي راح ضحيته عشرات من جنود اللواء المجحفل 12.

وكان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق قد شرعن الشهر قبل الماضي عبر وزير دفاعه المهدي البرغثي المجموعات المسلحة المتمركزة في قاعدة تمنهنت والجفرة جنوب البلاد لاسيما "القوة الثالثة" المنحدرة من مصراتة، وسرايا الدفاع عن بنغازي المؤلفة من مقاتلي المجموعات الإرهابية الفارة من بنغازي والتي شاركت في الهجوم على الهلال النفطي مرتين خلال هذه السنة.