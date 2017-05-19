من المغربية التي صفق لها حاكم دبي وأهداها مليون درهم؟

كرّم الشيخ #محمد_بن_راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء #حاكم_دبي، مساء أمس الخميس، #المغربية #نوال_الصوفي بعد تتويجها بجائزة #صانع_الأمل في الوطن العربي، وحصلت بذلك على #جائزة قدرها مليون درهم إماراتي، من بين 65 ألف مشارك من 22 دولة، تنافسوا ضمن مبادرة "صناع الأمل".

وتهدف مبادرة "صناع الأمل" إلى إلقاء الضوء على ومضات الأمل المنتشرة في العالم العربي، من خلال التعريف بالناس الذين يعملون من أجل خدمة مجتمعاتهم ورفعة أوطانهم، وهي مبادرة من مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، لاقت تفاعلا كبيرا واستحسانا في الوطن العربي.

مدت حبل نجاة للاجئين الفارين عبر قوارب الموت

ونوال الصوفي، الفائزة في دورة هذا العام، هي مغربية مقيمة في إيطاليا تبلغ من العمر 30 عاما، كرّست نفسها منذ سنوات لإنقاذ #اللاجئين الفارين إلى #أوروبا عبر #قوارب_الموت، حيث ساهمت في إنقاذ أكثر من 200 ألف لاجئ.

بدأت نوال العمل الإنساني منذ أن كان عمرها 14 سنة بمساعدة المشردين، من الإيطاليين والمهاجرين #المغاربة، ومع الوقت توجه اهتمامها نحو القضية الفلسطينية، درست العلوم السياسية والعلاقات الدولية، وبالتوازي مع ذلك كانت تعمل في المحاكم والسجون كوسيط اجتماعي للتخفيف من معاناة المهاجرين.

ومع بداية الثورة السورية، قررت أن تجمع الأدوية للمتضررين وترسلها إلى سوريا، ورغم صعوبة الوضع استطاعت السفر إلى سوريا عبر تركيا، وقامت بتجهيز عدة قوافل صحية وإدخالها إلى المدن المتضرّرة، خاصة مدينة حمص وحلب، لتتفرّغ بعدها إلى مسألة المهاجرين السوريين عبر البحر إلى أوروبا، وقدمت لهم العون والمساعدة، وقامت بإنقاذ العديد منهم من الغرق.

وتجدر الإشارة إلى أن لجنة التحكيم في هذه المسابقة، ضمّت نورة بنت محمد الكعبي وزيرة دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، وعلي جابر عميد كلية محمد بن راشد للإعلام ومدير عام القنوات في مجموعة "أم بي سي"، والإعلامي السعودي أحمد الشقيري المهتم بأمور الإحسان والتحسين.