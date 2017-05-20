الإسلاميون يرفضون دعوة بوتفليقة للمشاركة بالحكومة

أعلنت #حركة_مجتمع_السلم (التيار الإسلامي في الجزائر) رفضها رسمياً طلب #الرئيس_الجزائري عبدالعزيز #بوتفليقة #المشاركة في #الحكومة المقبلة.

وجاء هذا القرار بعد أن قرر، #مجلس_الشورى، لحركة مجتمع السلم بالإجماع عدم المشاركة في الحكومة المقبلة، خلال انعقاد الدورة الاستثنائية للحركة، الجمعة.

وكان رئيس الحكومة عبدالمالك #سلال قد استقبل رئيس "حمس" عبدالرزاق مقري بعد الإعلان عن نتائج #الانتخابات_التشريعية التي أجريت في الرابع مايو، وعرض عليه المشاركة في الحكومة بطلب من رئيس الجمهورية.

وأكد الحزب في ختام اجتماع لمجلس الشورى، أن أعضاءه "صوتوا بالأغلبية الساحقة على عدم المشاركة في الحكومة".

وجاء هذا القرار كما كان متوقعاً من قبل، كون أنصار المشاركة في الحكومة والذين يقودهم رئيس الحركة السابق أبوجرة سلطاني ليس لهم حضور قوي داخل مجلس الشورى.

وبدأ صبيحة الجمعة الاجتماع الذي خصص لمناقشة والتصويت على العرض الرئاسي، واستمر لساعات طويلة إلى غاية ليلة متأخرة من الليلة وتعدى عدد المداخلات المائة.

ووفق مصادر من الحزب فإن الأغلبية الساحقة من الأعضاء صوتوا لرفض دخول الحكومة، فيما دعم قرار الانضمام إلى الجهاز التنفيذي عشرة أعضاء.

وكان رئيس الحركة عبد الرزاق مقري قد تعهد خلال الأيام الماضية، بتقديم استقالته في حال تصويت مجلس الشورى للانضمام إلى الحكومة، فيما توالت الخرجات الإعلامية للرئيس السابق للحركة أبو جرة سلطاني الذي كان يعتبر أن مصلحة الحركة في دخول الجهاز التنفيذي.

ويعقد عبد الرزاق مقري، السبت، ندوة صحافية لتقديم تفاصيل أكثر حول هذا القرار وخيارات الحزب المستقبلية.