المغرب يستدعي القائم بالأعمال في سفارة الجزائر

قررت المملكة #المغربية استدعاء القائم بالأعمال، في #سفارة #الجزائر في #الرباط ، إلى مقر الخارجية المغربية.

وقرار الاستدعاء جاء في أعقاب، اعتداء جسدي تعرض له #دبلوماسي مغربي، من المدير العام لوزارة الخارجية الجزائرية، أي الرجل رقم 3 في الدبلوماسية الجزائرية.

وأبلغت الخارجية المغربية، المسؤول الدبلوماسي الجزائري؛ "استغرابها لتصرف يخرق الأعراف والممارسات الدبلوماسية"، من الجزائر، التي تقدم نفسها، على أنها "لا تمثل أي طرف في النزاع الإقليمي حول الصحراء الغربية".

وطالبت الرباط من الجزائر، ب "تقديم اعتذارات".

وفي التفاصيل، تعرض محمد علي الخمليشي، بحسب الخارجية المغربية، وهو مساعد رئيس بعثة في سفارة المملكة المغربية، في ساتا لوسي، لاعتداء جسدي، تطلب نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ووقع الاعتداء يوم أمس الخميس، في ندوة للأمم المتحدة، حول: "أقاليم لا تتمتع بنظام الحكم الذاتي".

وأرجعت الرباط الاعتداء الجسدي، الذي تعرض له الدبلوماسي المغربي، لمشاركة منتخبين مغاربة لسكان إقليم الصحراء الغربية.

فأصيب الرجل الثالث في دبلوماسية الجزائر، وفق رواية الرباط، ب "حالة هيستيرية"، بحضور مندوب الدول وسكرتارية منظمة الأمم المتحدة.

وجرى نقل الدبلوماسي المغربي المصاب، صوب المستشفى لتلقي العلاجات، كما تقدم بشكاية مع ملف طبي، لدى الشرطة ضد الدبلوماسي الجزائري سفيان ميموني.

ووصفت الخارجية المغربية الاعتداء الجسدي، ب "السلوك العدواني"، ضد أحد دبلوماسييها، وراجعة الأمر إلى "توتر في الدبلوماسية الجزائرية"، بعد تطورات سجلها "ملف الصحراء الغربية".

وربطت الرباط بين الاعتداء وعودتها إلى منظمة الاتحاد الإفريقي، والقرار الأخير في إبريل الماضي حول أقدم نزاع في إفريقيا.

كما تحدث المغرب عن عجز جزائري في "دحض حجج قانونية وسياسية، دعمت مشاركة منتخبين مغاربة، كممثلين شرعيين".