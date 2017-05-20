فيديو ليبي مروع.. تصفية لجنود في الجيش وتنكيل بالجثث

حصلت "العربية.نت" على فيديو مروّع يظهر عملية تصفية لعناصر من اللواء 12 في #الجيش_الليبي تم أسرهم بعد الهجوم الذي نفذته ميليشيات في الصحراء القريبة من قاعدة براك الجوية يوم الخميس.

وأظهر الفيديو مقاتلين من الميليشيات وهم ينكلون بجثث القتلى المضرجة بالدماء، ويطلقون النار على الجنود القتلى الممددين أرضاً.

وبحسب تأكيدات من مستشفى المنطقة فإن بعض الجثث التي استقبلت تعود لمدنيين تمت تصفيتهم بطلق ناري مباشرة في الرأس.

إلى ذلك، أوضح مصدر أمني لـ"العربية نت" أن المليشيات اختطفت أكثر من 12 مدنيا لا يزالون في عداد المفقودين حتى الآن.

وبينت أن من بين المدنيين الذين تمت تصفيتهم شباب من مدينة #الزاوية كانوا في طريقهم لجولة سياحية في الصحراء بالإضافة لسائقي الشاحنات المارين من المنطقة، وسكان المزارع على طريق القاعدة .

كما كشفت المصادر أن التحقيقات أثبتت أن الميليشيات كانت تستخدم السيارات التي تحمل شعار قوات الجيش لإيهام المارة بانتمائهم للجيش وعند اقترابهم يتم أسرهم أو تصفيتهم .

يذكر أن وسائل إعلام محلية كانت أفادت بأن حصيلة الهجوم قد ارتفعت ليتجاوز الـ130 قتيلا من القوات الليبية التي يرأسها خليفة حفتر قائد الجيش الليبي والمدنيين.