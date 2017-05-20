ليبيا.. ارتفاع عدد قتلى هجوم براك إلى 141

قال متحدث باسم قوات شرق #ليبيا الجمعة، إن ما يصل إلى 141 شخصا قتلوا أمس في هجوم على قاعدة جوية في جنوب البلاد.



وقال أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي المتمركز في شرق البلاد إن 103 من القتلى في الهجوم على قاعدة براك الشاطئ

من قوات الجيش الوطني الموجودة في المنطقة.



وفي وقت سابق قال رئيس بلدية براك الشاطئ ومصدر طبي إن عدد القتلى بلغ 89 على الرغم من أن مسؤولا طبيا قال إن بعض الجثث لم

تصل إلى المستشفى.



ولم يتسن التحقق بشكل مستقل من عدد القتلى. وقال مسؤولون محليون ومسؤولون من الجيش الوطني إن بعض القتلى من المدنيين الذين

أعدموا دون محاكمات فيما يبدو.





