ليبيا.. هل يسقط هجوم براك الشاطئ اتفاق السراج وحفتر؟

عقّد الهجوم على قاعدة #براك_الشاطئ شمال #سبها في الجنوب الليبي، الأوضاع في #ليبيا وأعاد مشهد التوتر إلى البلاد، بعد ظهور بوادر حلحلة الأزمة عقب توقيع اتفاق بين قائد الجيش الوطني الليبي، خليفة حفتر، ورئيس حكومة الوفاق، فايز السراج، قبل أسبوعين في أبوظبي.

ويتساءل المراقبون هل يمكن أن تقوّض هذه الأحداث الأخيرة هذا الاتفاق وتؤثر على التقارب الأخير بين #حفتر و #السراج، وتعود بذلك الأزمة الليبية إلى المربع الأول؟

وكان الهجوم الذي تعرضت له قاعدة براك الشاطئ الجوية الواقعة في جنوب #ليبيا والذي نفذته "القوة الثالثة" الموالية لـ #حكومة_الوفاق الوطني، أدى إلى مقتل ما يقارب الـ134 أغلبهم جنود في القوات الموالية لخليفة حفتر، ما أوقع المجلس الرئاسي في إحراج بعد اتهامه بخرق اتفاق وقف إطلاق النار في الجنوب، وهو ما جعله يسارع بنفي مسؤوليته عن الهجوم أو إعطائه أوامر بتنفيذه.

وعقب الهجوم، توّعدت قيادة #الجيش_الوطني_الليبي الذي يقوده حفتر والتي حمّلت المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق المسؤولية، برّد قاسٍ وقوي على الهجوم الذي قتل العشرات من جنودها، ودمر قاعدة كانت تستخدمها لشن غارات على خصومها.

ويرى المراقبون للأوضاع الليبية، أن الأحداث الأخيرة في الجنوب والتصريحات المتبادلة بين أطراف النزاع، ستجهض نتائج الاجتماع الأخير بين السراج وحفتر في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وتسقط مختلف النقاط التي تم التوافق بشأنها خاصة فيما يتعلق بحلّ الميليشيات المسلحة أو وقف إطلاق النار، ما يؤشر لعودة دوامة العنف والاقتتال في #ليبيا.

ويرى أحمد العيساوي، المستشار الإعلامي السابق لحكومة الوفاق، أن "الاتفاق بين حفتر والسراج سيسقط، إذا ثبت أن السراج قام بدعم ميليشيات #القوة_الثالثة المتهمة في هذا الهجوم والتي تعود بالولاء له وتدعم حكومته"، مؤكداً لـ"العربية.نت" أنه "إذا ثبت أن أحد الطرفين أخلّ بالاتفاق الموقع بينهما، فإن ليبيا ستواجه مشكلة أمنية كبيرة، لأن المجزرة التي حدثت لا يقبلها العقل وجاءت في وقت يدعو فيه الجميع إلى وحدة الصف ضد الإرهاب".

وبدوره، قال المدوّن أسامة الناجي إن "تأثيرات الهجوم الدامي الأخير في منطقة براك الشاطئ ستكون وخيمة وقاسية على الشعب الليبي، الذي استبشر الجزء الأكبر منه بعودة الطرفين المتنازعين إلى طاولة المفاوضات".

وأضاف لـ"العربية.نت" أن "الهجوم أنهى الهدنة الموقعة بين الرجلين وسينسف كل الجهود الرامية إلى تسوية الخلافات، بينهما خاصة أن الميليشيات المسلحة التي لا يخدم الاتفاق مصلحتها ستفعل كل شيء من أجل إبقاء البلاد في فوضى من خلال خلق العداء بين الأطراف المتنازعة".

من جهته، اعتبر الصحافي الكيلاني الشاعر في تصريح لـ"العربية.نت" أن "الهجوم الأخير يعدّ فرصة أمام حفتر والسراج من أجل وضع اليد في اليد ومهاجمة الميليشيات المسلحة الخارجة عن القانون، مثلما تم الاتفاق عليه في أبوظبي بضرورة التخلص من الميليشيات غير المنضبطة".