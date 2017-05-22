الأمم المتحدة: هجوم "براك الشاطئ" قد يرقى لجريمة حرب

أكدت #الأمم_المتحدة أن الهجوم على قاعدة براك الشاطئ الجوية قد يرقى لأن يكون #جريمة_حرب.

وأودى الهجوم بحياة أكثر من 140 شاباً ليبياً بين جندي ومدني، ومن المتوقع أن ينسف ذلك الهجوم كل الجهود المبذولة من أجل التوصل إلى حل سياسي ينهي الصراع الدائر في البلاد، حيث استهدف الجيش الوطني غرفة عمليات المجلس العسكري مصراتة في قاعدة الجفرة، بعد أن هدد بأنه سيرد على هجوم #براك_الشاطئ.

كما استهدفت القوات الجوية مواقع للإرهاببين في #الجفرة تمهيدا لمعركة ستكون فاصلة لتحرير الجنوب بالكامل.

وفي تلك الأثناء، طالبت قبائل الجنوب الليبي القوة الثالثة التابعة لوزارة دفاع #حكومة_الوفاق الوطني بمغادرة المنطقة، وأمهلتها 72 ساعة قبل أن يتم طردها من قاعدة تمنهنت الجوية، إذ تشير الأنباء إلى أن القوة الثالثة متورطة في #المجزرة مع ما يعرف بميليشيات #سرايا_الدفاع.

ودفع ذلك التصعيد بالمجلس الرئاسي الذي يترأسه فايز السراج إلى توقيف وزير الدفاع المهدي البرغثي عن العمل، وتشكيل لجنة للتحقيق في المجزرة، وتحديد هوية المسؤولين عن خرق #الهدنة.