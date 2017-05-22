كوارث الطيران العسكري مستمرة في الجزائر

رغم الإنفاق العسكري العالي والصفقات الكبيرة التي تخصصها #الحكومة_الجزائرية من أجل تحديث أسطولها الجوي الحربي، لم تتوقف سلسلة حوادث الطائرات والمروحيات العسكرية في #الجزائر خلال السنوات الأخيرة مما خلف عديد التساؤلات وفتح الباب أمام التأويلات.

وحادث الأحد الذي تعرضت خلاله مروحية عسكرية تابعة للقوات البحرية الجزائرية إلى اصطدام بعمود كهربائي، بضواحي بلدية "حمر العين" التابعة لمحافظة تيبازة، ما أدى إلى مقتل طاقمها المكون من ثلاثة ضباط، ليس الأول والوحيد من نوعه، فقد سبقته حوادث عسكرية مأساوية عديدة خلفت وراءها عشرات القتلى، نستعرض أهمها فيما يلي:

- تحطمت طائرة عسكرية حوامة ناقلة للجند، من نوع "مي 171"، في 27 آذار/مارس 2016 عندما كانت تقوم بجولة استطلاعية في منطقة رقان بولاية أدرار جنوب الجزائر، أدت إلى مقتل 12 عسكريا، فيما أصيب اثنان آخران.

- شهد يوم 20 نيسان/إبريل 2015 حادثاً أليماً في ولاية إيليزي على الحدود مع #ليبيا بعد سقوط طائرة عسكرية تابعة للقوات الجوية الجزائرية بعد إقلاعها بلحظات، مخلفة مقتل اثنين من طاقمها.

- عرف يوم 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2014 سقوط طائرة مقاتلة من نوع "ميغ-25" تابعة للقوات الجوية الجزائرية أثناء تنفيذ تمرين تدريبي بالقرب من الميدان المركزي للجو بحاسي بحبح بإقليم الناحية العسكرية الأولى، ولم يسفر الحادث عن أي خسائر بشرية بعدما تمكن قائد الطائرة من القفز من الطائرة والهبوط سالماً.

- تحطمت طائرة عسكرية من نوع "سوخوي" في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2014 بمنطقة تحليق عسكري في منطقة حاسي بحبح بولاية الجلفة مخلفة مقتل قائدها وذلك خلال عملية تدريب داخل البلاد.

- عرفت منطقة أم البواقي شرق البلاد أكثر حوادث الطيران العسكري مأساوية، حيث سجل سقوط طائرة نقل عسكرية من نوع "هركول سي 130" يوم 11 شباط/فبراير 2014 وفاة 102 شخص، بينهم 4 نساء، ونجاة راكب واحد. وكانت الطائرة قد أقلعت من مطار تمنراست صباحاً وهي تقل 103 راكب من عسكريين وأبناء عسكريين في رحلة نحو عاصمة الشرق قسنطينة.

- اصطدمت طائرتان عسكريتان تابعتان للقوات الجوية الجزائرية، في 10 كانون الأول/ 2012 أثناء قيامهما بمهمة تدريبية بجبال تلمسان أقصى غرب البلاد، ما أسفر عن مقتل قائدي الطائرتين.

-لقي ستة أشخاص مصرعهم في تحطم طائرة نقل عسكرية جزائرية من طراز سي-130 بجنوب فرنسا في تشرين الثاني/نوفمبر 2012 بعد أن اشتعلت النيران في أحد محركاتها عقب إقلاعها من قاعدة جوية قرب بوفاريك بالجزائر.

- تحطمت طائرة عسكرية من نوع "ميغ 27" في 27 كانون الثاني/يناير 2010 بمنطقة جبلية تحد بين ولايتي معسكر وسيدي بلعباس، حيث أسفر الحادث عن مصرع قائد الطائرة.