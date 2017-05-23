الجيش الليبي يسيطر على مواقع بالجنوب ويغير على الجفرة

تمكنت قوات #الجيش_الليبي من السيطرة على عدد من مقار القوات الموالية لحكومة الوفاق بالجنوب الليبي، بالتوازي مع ضربات جوية مكثفة على قاعدة الجفرة.

وقال المتحدث باسم قيادة الجيش الوطني، أحمد المسماري، إن كتائب الجيش سيطرت على معسكر البوسيفي وطردت ميليشيات القوة الثالثة منه، بالإضافة لمشروع الدبوات الزراعي القريب من منطقة #براك_الشاطئ والذي اتخذته ميليشيا أحمد الحسناوي المقربة من تنظيم #القاعدة منطلقا لها أثناء مشاركتها في مذبحة قاعدة براك الشاطئ الخميس الماضي.

وأضاف أن الجيش افتك عدداً من الآليات والذخائر من القوات المسيطرة على الموقعين التي هربت قبل اكتساح قوات الجيش لمقراتها.

وأكد المسماري أن سلاح الجو نفذ عدداً من الغارات الجوية على قاعدة الجفرة التي تتخذها ميليشيات #حكومة_الوفاق مقراً رئيساً لها.

وبحسب مصادر أهلية من منطقة الجفرة لــ"العربية.نت"، فإن الغارات استهدفت مقرا أمنيا تتمركز داخله ميليشيات #سرايا_الدفاع، حيث شوهدت أعمدة الدخان وأصوات الانفجارات من داخله ليل البارحة.

وقالت المصادر إن الغارات أصابت أهدافا داخل مقر القاعدة فيما دخلت 3 سيارات إسعاف لنقل مصابين من داخل القاعدة جراء القصف.

وأكدت المصادر أن مضادات جوية حاولت الحد من شدة القصف الجوي لكن الطائرات نفذت ما يقارب الخمس غارات ناجحة، بحسب الشهود.

وتأتي العمليات العسكرية الأخيرة بعد 5 أيام من مجزرة قاعدة براك الشاطئ التي راح ضحيتها 141 شخصا بين مدني وعسكري على يد ميليشيات موالية لحكومة الوفاق والتي شكلت انهيار وقف إطلاق النار المتفق عليه بين رئيس المجلس الرئاسي #فايز_السراج ،وقائد الجيش المشير #خليفة_ حفتر ".