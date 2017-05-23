كوبلر: مذبحة براك الشاطئ ترقى إلى جرائم الحرب

أكد رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في #ليبيا، مارتن كوبلر، الثلاثاء من بروكسل، أن مذبحة #براك_الشاطئ التي ارتكبتها ميليشيات مسلحة الأسبوع الماضي بحق عناصر من #الجيش_الليبي قد ترقى إلى جرائم حرب، بحسب ما أفاد مراسل "العربية".

وكان كوبلر دان يوم الجمعة الماضي، الهجوم الذي استهدف، الخميس، قاعدة براك الشاطئ الجوية، وأسفر عن عشرات القتلى والمصابين، محذرًا من نشوب نزاع خطير جراء هذا الاعتداء.

وقال كوبلر، في بيان مقتضب أورده موقع البعثة الأممية: "إن هذا الهجوم الشرس يقوض الجهود السياسية، وإنني أشعر بالغضب إزاء التقارير عن وقوع عدد كبير من القتلى، ومن ضمنهم مدنيون، والتقارير التي تشير إلى احتمال وقوع إعدامات بإجراءات موجزة. وتشكل عمليات الإعدام بإجراءات موجزة واستهداف المدنيين جريمة حرب يمكن ملاحقتها أمام المحكمة الجنائية الدولية"

يذكر أن أكثر من 140 قتيلاً سقطوا، الخميس الماضي، بحسب ما أفادت تقارير محلية، حين هاجمت ميليشيات مسلحة (قيل إنها تابعة لـ #حكومة_الوفاق) #قاعدة_براك_الجوية في عملية مفاجئة من ثلاثة محاور، ما أسفر عن تدمير بعض الآليات، وسقوط قتلى وجرحى.