ليبيا.. السراج يطلب من الأمم المتحدة رفع حظر السلاح

أعلن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فايز السراج، عن تقديم حكومته لطلب لرفع حظر توريد السلاح عن #ليبيا خلال الأسبوع الجاري للأمم المتحدة.

وقال السراج في كلمة ألقاها خلال لقائه بالجنرال توماس والدهاوسير قائد القيادة العسكرية الأميركية في إفريقيا (افريكوم) و #السفير_الأميركي لدى ليبيا #بيتر_بودي اللذين وصلا طرابلس ظهر، الثلاثاء، أن تعاون حكومته مع الجانب الأميركي في محاربة الإرهاب في ليبيا لا يزال مستمرا.

وأضاف أن "التعاون لن يتوقف وسيلاحق فلول #داعش في البلاد وإنهاء الإرهاب بكل مسمياته"، موضحا أن حكومته على استعداد لتنفيذ ما سبق الاتفاق عليه مع القيادة الأميركية لإفريقيا من برامج للمساعدة في بناء وتأهيل المؤسسات الأمنية وتسليح وتطوير القوات المسلحة الليبية.

وتابع في كلمته التي نشرها مكتبه الإعلامي أن "حكومته تسعى لرفع المعاناة عن المواطن الليبي وإجراء إصلاحات اقتصادية واستعادة الأمن"

وحذر السراج "معرقلي السلام في البلاد". وقال: "وصلنا لمرحلة الحسم ولن نتعاون مع من يعرقل مساعينا للسلام والمصالحة، وبالتحديد من يحشدون لتهديد أمن العاصمة طرابلس"، موضحا أن حكومته "لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه من يهدد أمن وسلامة المدنيين، وما زالت الفرصة متاحة ليعودوا إلى رشدهم لكن هذه الفرصة لن تطول".

أميركا تدعم حكومة الوفاق

من جانبه، جدد بودي #السفير_الأميركي لدى #ليبيا دعم بلاده لحكومة #الوفاق والتزامها بدعم ليبيا للوصول إلى مرحلة السلام وبناء الدولة، وأن تكون تحت إمرة حكومة واحدة.

وأضاف بودي أن بلاده تدعم الجهود الحالية من أجل الوصول إلى تسوية لإنهاء الخلافات حول الاتفاق السياسي في مسار الوصول إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، معلنا عن "معارضة بلاده لأي عمل قد يهدد أمن البلاد من أي طرف من الأطراف".

وأعلن الجنرال والدهاوسر عن دعم العملية السلمية لاستعادة الأمن في طرابلس خاصة وفي ليبيا عامة حتى تتمكن حكومة الوفاق الوطني من مواصلة عملية إعادة الاستقرار.

كما أكد على أن قيادة أفريكوم تواصل تعاونها مع المسؤولين الأمنيين في حكومة الوفاق الوطني لإيجاد السبل التي يمكن من خلالها دعم القوات المكلفة بتأمين طرابلس.

وكان الجنرال والدهاوسير والسفير بيتر بودي قد وصلا إلى مطار امعيتيقة بطرابلس ظهر الثلاثاء، حيث عقدا اجتماعا موسعا لعدة ساعات مع رئيس حكومة الوفاق فايز السراج وعدد من وزراء حكومته بإحدى قاعات المطار، بعد يوم واحد من لقاء السراج بالرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال القمة العربية الإسلامية الأميركية في الرياض.