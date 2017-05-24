بوتفليقة يعين عبد المجيد تبون رئيساً للوزراء

عين الرئيس الجزائري، عبد العزيز #بوتفليقة، اليوم الأربعاء، #وزير_السكن السابق عبد المجيد تبون في منصب الوزير الأول خلفا لعبد المالك #سلال، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان أنه "عقب إعلان المجلس الدستوري عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية، وتنصيب تشكيلة العهدة التشريعية الثامنة للمجلس الشعبي الوطني، قدم الوزير الأول عبد المالك سلال، اليوم الأربعاء، استقالته واستقالة حكومته لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة".

وترأس عبد المالك سلال خمس حكومات منذ تعيينه في 2012 وشكل عدم تعيينه مجددا مفاجأة باعتبار أنه قاد المشاورات مع الأحزاب لتشكيل #الحكومة_الجديدة، بعد #الانتخابات_التشريعية التي جرت في الرابع من أيار/مايو.

وأضاف نفس المصدر أن "رئيس الجمهورية هنأ الوزير الأول المغادر عبد المالك سلال وأعضاء الحكومة على العمل الذي قاموا به".

"ووفقا للمادة 91 الفقرة 5 من الدستور، عين رئيس الجمهورية بعد استشارة الأغلبية البرلمانية عبد المجيد تبون وزيرا أولا"، حسب البيان الذي أشار إلى أن "رئيس الجمهورية كلف أعضاء الحكومة المغادرة بتسيير الشؤون الجارية لقطاعاتهم في انتظار تعيين الحكومة الجديدة".

واحتل #عبدالمجيد_تبون (71 سنة) المشهد الإعلامي منذ عدة سنوات لارتباطه بقطاع السكن، أهم قطاع بالنسبة للجزائريين الذي أداره لأكثر من 7 سنوات في حكومات مختلفة.

كما شغل تبون المتخرج من المدرسة الوطنية للإدارة أيضا منصب وزير الاتصال لفترة وجيزة في سنة 2000.

وبنتيجة الانتخابات التشريعية حصلت #جبهة_التحرير_الوطني التي يرأسها بوتفليقة على 161 مقعدا، تلاها حليفه التجمع الوطني الديموقراطي بـ100 مقعد ثم التحالف الإسلامي المعارض " #حركة_مجتمع_السلم وجبهة التغيير" الممثل بـ 34 نائبا.

ورفضت حركة مجتمع السلم المشاركة في الحكومة بسبب ما سمته "عمليات التزوير التي شهدتها الانتخابات التشريعية"، بحسب ما أكد رئيس الحركة #عبدالرزاق_مقري.