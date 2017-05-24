تونس.. اعتقال مرشح رئاسي سابق ورجل أعمال

أعلن مسؤول تونسي رفيع المستوى، الثلاثاء، أن قوات الأمن اعتقلت شخصين أحدهما مرشح سابق لرئاسة الجمهورية والآخر #رجل_أعمال، وذلك بشبهة المساس بأمن الدولة والتورط في قضايا فساد والتحريض على تظاهرات.

وقال المسؤول طالبا عدم إيراد اسمه إن " #شفيق_جراية و #ياسين_الشنوفي تم إلقاء القبض عليهما ووضعا تحت الإقامة الجبرية". ورفض المصدر الكشف عن مكان احتجازهما.

وأفاد المصدر أن التحقيقات جارية، "وسيكون هناك مزيد من الاعتقالات"، مشيرا إلى أن الرجلين متهمان بالتورط في "الفساد والمساس بأمن الدولة".

وفور شيوع خبر اعتقال جراية والشنوفي، اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي، في حين تصدر هذا الخبر معظم نشرات الأخبار.

غضب بعد تشييع متظاهر

والثلاثاء شارك آلاف الغاضبين قرب تطاوين (جنوباً) في تشييع متظاهر قتل الاثنين في مواجهات مع قوات الأمن قرب مجمع نفطي في الكامور.

وبعد شهر من الاعتصام السلمي للحصول على مطالب اجتماعية، لقي المتظاهر الشاب حتفه الاثنين، بعدما صدمته سيارة تابعة للحرس الوطني (الدرك) عن طريق "الخطأ" قرب #منشأة_الكامور_النفطية، القريبة من #تطاوين.

وكان التوتر تصاعد في نهاية الأسبوع حين استخدمت قوات الأمن الاثنين الغاز المسيل للدموع لمنع المتظاهرين من دخول المنشأة في سابقة، منذ أن قرر الرئيس الباجي قائد #السبسي تكليف الجيش في 10 أيار/مايو حماية حقول النفط والغاز ومناجم الفوسفات من أي تحركات احتجاجية قد تعطل إنتاجها.

وجراية رجل أعمال ثري، وقد أثار جدلا في البلاد بسبب علاقاته مع الوسط السياسي في تونس، وكذلك أيضا في ليبيا حيث لديه أعمال.

والعام الماضي فتحت النيابة العامة تحقيقاً بحقه بعدما صرح خلال مقابلة تلفزيونية أنه دفع رشاوى لصحافيين.

أما الشنوفي فهو #جمركي سابق دخل عالم الأعمال وترشح أيضا للانتخابات الرئاسية في 2014.