سقوط طائرة حربية ليبية ومقتل الطاقم قرب حدود السودان

عثرت فرق البحث التابعة للأجهزة الأمنية بمدينة #الكفرة أقصى جنوب شرق #ليبيا على حطام طائرة فقد الاتصال بها منذ أمس تابعة لقوات #الجيش #الوطني.

وقال المتحدث باسم المجلس البلدي للكفرة، عبد الله سليمان، لــ"العربية نت"، إن فرق البحث عثرت على حطام الطائرة وجثامين طاقمها المكون من ثلاثة طيارين في منطقة الهناقر بالقرب من الحدود السودانية جنوب الكفرة.

وأضاف أن "الطائرة من نوع #سماركيت كانت في مهمة استطلاعية بالقرب من الحدود قبل أن يفقد الاتصال بطاقمها مساء أمس الاحد" مضيفا أن رفات الطيارين الثلاث نقلت إلى مركز صحي بالمدينة.

وأكد المتحدث أن النتائج الأولية للتحقيق تفيد بوقوع خلل فني تسبب في سقوط الطائرة.