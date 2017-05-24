ليبيا.. غارات جوية على مواقع قوات حكومة الوفاق

أكدت القيادة العامة للجيش الوطني استمرار قيام سلاحها الجوي بعمليات #قصف_جوي على مواقع وتمركزات القوات الموالية لحكومة #الوفاق في قاعدة الجفرة العسكرية وسط جنوب البلاد.

وبحسب ما أعلنت عنه وسائل إعلام مقربة من #المجلس_العسكري لمصراته فإن أكثر من عشر غارات استهدفت مواقع بمنطقة #الجفرة منذ مساء أمس الثلاثاء وحتى وقت متأخر من ليل البارحة.

وقال شهود عيان من المنطقة لــ"العربية.نت" إن الغارات كانت مكثفة استهدفت القاعدة ومقرات محيطة بها، وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من داخلها لساعات.

وأوضح الشهود أن القصف طال مقرات كتيبة تاقرفت وفندق الواحات ومقر الشرطة العسكرية ومقر الهجرة غير الشرعية إضافة لمزرعة، وأكد الشهود أن المجموعات المتشددة المكونة لهذه القوات تتخذ من فندق الواحات مقرا لتخزين ذخائرها.

وقال الشهود إنه في الوقت الذي استمرت فيه الانفجارات تتوالى من داخل الفندق بسبب تفجر الذخيرة نقلت سيارات الإسعاف عدداً من الجرحى لمركز صحي بالمنطقة من دون التأكد من إمكانية وقوع قتلى.

وبعيد ارتكاب القوات الموالية لحكومة الوفاق لمجزرة راح ضحيتها 141 عسكرياً ومدنياً بقاعدة براك الشاطئ الخميس الماضي لم تعلن قيادة الجيش الوطني عن عملية عسكرية جديدة، لكن ردت بعدد من الغارات الجوية على مواقع هذه المجموعات إضافة للسيطرة على بعض مقراتها بمدينة #سبها.