بالأسماء.. تعرف على تشكيلة الحكومة الجزائرية الجديدة

أعلن في الجزائر اليوم الخميس عن تشكيلة الحكومة الجديدة بقيادة رئيس الوزراء #عبدالمجيد_تبون، وتضمنت إنهاء وزراء من حكومة عبد المالك سلال والإبقاء على آخرين بمناصبهم، كما دخلت أسماء جديدة إلى الطاقم الحكومي.

وسجلت التشكيلة الحكومية الجديدة، إنهاء مهام عدة وزراء ويتعلق الأمر بوزير الطاقة، #نور_الدين_بوطرفة ووزير الصناعة، #عبدالسلام_بوشوارب، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، #رمطان_لعمامرة، ووزير الفلاحة، #عبدالسلام_شلغوم، وكذا ووزير الاتصال، #حميد_قرين، ووزير السياحة، #عبد الوهاب_نوري، ووزير الصحة والسكان، #عبد_المالك_بوضياف، ووزيرة التضامن والأسرة، #مونية_مسلم.

كما غادرت الوزيرة المنتدبة للسياحة #عائشة_طاغابو، ووزير العمل، #محمد_الغازي، ووزير المالية، #حاجي_بابا_عمي، والوزير المنتدب المكلف بالاقتصاد الرقمي وعصرنة الأنظمة المالية، المعتصم بوضياف، ووزير الموارد المائية، #عبد القادر_واعلي، ووزير النقل والأشغال العمومية، #بوجمعة_طلعي، ووزير مدير ديوان الوزير الأول، #مصطفى_رحيال.

وأبقى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، على وزير الداخلية والجماعات المحلية، #نور_الدين_بدوي، و #الطيب_لوح وزيرا للعدل، و #نورية_بن_غبريط وزيرة للتربية، بالإضافة إلى #محمد_عيسى وزيرا للشؤون الدينية، والطيب زيتوني وزيرا للمجاهدين، و #عز_الدين_ميهوبي وزيرا للثقافة، وكذا #الهادي_ولد_على وزيرا للشباب والرياضة، والطاهر حجار وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي، وهدى فرعون وزيرة لتكنولوجيات الإتصال، وعبد القادر مساهل، وزيرا للشؤون الخارجية، وغنية إيداليا وزيرة للتضامن والأسرة وقضايا المرأة.

وعيّن بوتفليقة والي ولاية وهران، عبد الغاني زعلان، وزيرا للنقل والأشغال العمومية ووالي ولاية عنابة، يوسف شرفة، وزيرا للسكن والعمران، ووالي البليدة، عبد القادر بوعرقي، وزيرا للفلاحة، كما تم تعيين جمال كعوان وزيرا للاتصال، جمال كعوان الذي يشغل منصب مدير وكالة النشر والاتصال، وتعيين بدة محجوب وزيرا للصناعة والمناجم، ومدير شركة سونلغاز، مصطفى قيتوني وزيرا للطاقة، كما تم تعيين المدير العام للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ، مراد زمالي، في منصب وزير للعمل والضمان الاجتماعي، كما تم تعيين المدير العام للضرائب، عبد الرحمان راوية، وزيرا للمالية، ووالي تلمسان، ساسي أحمد وزيرا للتجارة، وحسين نسيب وزيرا للموارد المائية.

وكذلك تمّ تسمية الصحافية، فاطمة الزهراء زرواطي وزيرة للبيئة والطاقات المتجددة، ومختار حزبلاوي، وزيرا للصحة والسكان، ومسعود بن عقون وزيرا للسياحة.