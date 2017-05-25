بالفيديو.. والد العبيدي يتحدث عن ابنه منفذ هجوم مانشستر

أكد #رمضان_العبيدي أنه لم يتوقع أن يقوم ابنه سلمان بتنفيذ هجوم إرهابي في #مانشستر يقتل خلاله العشرات، مشيراً إلى أنه لم يكن لديه علم بالموضوع، وأنه اطلع على الخبر من خلال #وسائل_الإعلام .

وأضاف في مقابلة مصورة نقلتها بعض وسائل الإعلام الليبية، أن ابنه أخبره بأنه "ذاهب لأداء العمرة، وأنه تواصل معه قبل 5 أيام من الحادثة، ولم يلاحظ أي تغير في سلوكه أو في خطة سفره"، مضيفاً أن "ابنه لا توجد لديه أية مشاكل وهو متفوق في دراسته ولم يسبق له الذهاب إلى سوريا أو الانضمام إلى أي تنظيم مشتبه فيه".

وأكد والد العبيدي، أن "كل العائلة لم تصدق أن سلمان قام بهذا الهجوم الإرهابي لأنه لا يسلك هذا المنهج ولا يعقد هذه الاعتقادات"، ما جعله يرجح تورط أيادٍ خفية وجهات أمنية في هذه الحادثة، تستهدف من ورائها الجالية الليبية في #بريطانيا خاصة فئة الشباب، حسب تعبيره.

ونفى العبيدي ما يتم تداوله بشأن انتمائه لتنظيم #الجماعة_الليبية_المقاتلة، مضيفاً "أنه لا ينتمي لهذا #التنظيم لكنه يثي عليه"، مؤكداً أن "الحكومة البريطانية تعرف ذلك جيدا".

وأضاف قائلا "نحن لا ننتمي لهذه الأعمال، لأننا عشنا في #المجتمع_الإنجليزي، والجيران في مانشستر أثنوا على العائلة وعلى سلمان، لأنهم يعرفوننا جيدا، ونحن ندين هذه الأعمال الإرهابية التي استهدفتهم".