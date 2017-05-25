منفذ هجوم مانشستر قاتل ضمن "فجر ليبيا" وتدرب فيها

قال المتحدث باسم قيادة الجيش الليبي، #أحمد_المسماري، إن #سلمان_ العبيدي منفذ العملية الانتحارية في مانشستر قاتل سابقاً ضمن قوات فجر ليبيا، ثم ضمن مقاتلي عملية #البنيان_المرصوص.

وأوضخ المسماري في مؤتمر صحافي أن العبيدي أصيب في معارك البنيان المرصوص، ونقل بجواز سفر مزور للعلاج خارج #ليبيا.

ووجه المسماري تهماً للجماعة الإسلامية المقاتلة في ليبيا، التي ينتمي إليها والد "سليمان" بتدريب "سليمان" في ليبيا على القتال.

وكان والد العبيدي "رمضان" وشقيقه "هاشم" قد اعتقلا في #طرابلس من قبل قوة الردع الخاصة التابعة لحكومة الوفاق، ووجهت لهما تهم بصلتهما بأعمال إرهابية.