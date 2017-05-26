وزير الداخلية المغربي: تنمية الريف "أولوية استراتيجية"

أعلن وزير الداخلية المغربي #عبد_الوافي_لفتيت، الأربعاء، أن منطقة #شمال_المغرب التي تشهد منذ ستة أشهر حركة احتجاجات شعبية هي "أولوية استراتيجية" للدولة، داعياً إلى "إرساء ثقافة الحوار".

وقال الوزير، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية، إن "الدولة تعتبر تنمية هذه الجهة أولوية استراتيجية وليست رد فعل ظرفيا، إزاء وضعية محددة، وذلك في إطار الدينامية التنموية" التي يشهدها #المغرب.

وأدلى الوزير بتصريحه خلال اجتماع مع مسؤولين محليين ومنتخبين وفعاليات من المجتمع المدني في اليوم الثالث من زيارة رسمية يقوم بها على رأس وفد إلى هذه المنطقة المطلة على البحر المتوسط، والتي يقع فيها إقليم #الحسيمة الذي يشهد تظاهرات مستمرة منذ لقي #بائع_سمك مصرعه بشكل عرضي في نهاية تشرين الأول/أكتوبر 2016 سحقاً داخل شاحنة نفايات.

واتخذت هذه التظاهرات مع الوقت طابعا اجتماعيا وسياسيا للمطالبة بالتنمية في المنطقة التي يعتبر سكانها أنها مهمشة. وتسعى #الحكومة_المغربية منذ سنوات الى احتواء الاستياء. وبادرت إلى عدد من الإعلانات المتعلقة بتنمية اقتصاد المنطقة، مرسلة وفودا وزارية في الأشهر الستة الأخيرة، لكنها عجزت عن تهدئة الاحتجاجات.

والاثنين توجه إلى المنطقة وفد يضم سبعة وزراء، على رأسهم وزير الداخلية، في خطوة نادرة من نوعها، وذلك بهدف تقييم المشاريع الجارية في المنطقة والتشاور مع المسؤولين المحليين.

وخلال هذه الاجتماعات دعا #لفتيت "السلطات الترابية إلى نهج سياسة القرب إزاء مطالب المواطنين وانشغالاتهم وإرساء ثقافة الحوار، في إطار ترسيخ المفهوم الجديد للسلطة"، بحسب ما نقلت عنه الوكالة الرسمية.

وأضاف أن "تحقيق الأهداف المسطرة لكل البرامج التنموية رهين بتضافر جهود مجموع الفاعلين، لاسيما الهيئات المنتخبة"، مؤكداً أن "التعبئة ذاتها منتظرة من جانب المجتمع المدني المدعو إلى تعزيز مساهمة الساكنة في المسلسل التنموي".