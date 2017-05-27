المغرب.. اعتقال 20 شخصاً مشتبه بتورطهم في حراك الحسيمة

أعلنت وزارة العدل والحريات المغربية عن توقيف 20 شخصاً في الحسيمة، مشتبهاً بتورطهم في ارتكاب جنايات وجنح تمس السلامة الداخلية للمملكة.

ووجهت الرباط، بحسب ما وصفتها بالمعطيات الأولية، تواجد شبهة استلام المشتبه فيهم لتحويلات مالية ودعم لوجستي من الخارج من أجل القيام بـ"أنشطة دعائية" بهدف المساس بوحدة المملكة، وزعزعة ولاء المواطنين للدولة ولمؤسسات الشعب.

ووجهت النيابة العامة اتهامات للمعتقلين بأفعال تشكل جرائم وفق القانون المغربي.

كما أمرت، الجمعة، باعتقال ناصر الزفزافي، أبرز وجوه الحراك الاجتماعي لمدينة الحسيمة، للتحقيق معه.

وعاشت مدينة #الحسيمة شمال #المغرب مواجهات، الجمعة، بين محتجين وعناصر من شرطة مكافحة الشغب.

وأقدم الزفزافي، في سابقة من نوعها، على إيقاف خطيب الجمعة، وأخذ الكلمة في المسجد.

وأعلنت وكالة الأنباء المغربية أن القضاء فتح تحقيقاً في قيام ناصر الزفزافي مع أشخاص آخرين بـ"هرقلة حرية العبادة".

كذلك عبرت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عن "استنكارها الشديد" للحادث.