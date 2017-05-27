قوات حكومة الوفاق تسيطر على سجن فيه "رموز القذافي"

أكد خالد الشريف، عضو الجماعة الليبية المقاتلة والمشرف على #سجن_الهضبة بطرابلس، انسحاب قواته من السجن ومحيطه بعد حصار دام لعدة ساعات من قبل قوات #حكومة_الوفاق.

وقال الشريف في تصريح له عبر قناة مقربة منه بطرابلس، إن الحراسات نفذت أوامر الانسحاب حقناً للدماء بعد أن قصف مقر السجن عدة مرات، دون أن يكشف مصير نزلاء السجن من #رموز_نظام_القذافي.

وبحسب إعلان كتيبة ثوار طرابلس التابعة لوزارة داخلية الوفاق، فإن السيطرة تمت بالكامل على أجزاء السجن، بينما لم يعثر على النزلاء داخل السجن.

وأكدت الكتيبة أن خالد الشريف نقل السجناء في وقت سابق إلى مكان خارج طرابلس دون أن يحدده.

ويضم السجن عددا من رموز نظام القذافي، أبرزهم نجله الساعدي، وآخر رئيس وزراء البغدادي المحمودي، وآخر رئيس للأمن الخارجي صهره عبدالله السنوسي، والعشرات غيرهم.

وتمكنت قوات حكومة الوفاق من صد هجوم مفاجئ، الجمعة، لقوات حكومة الإنقاذ التابعة للمؤتمر الوطني والمؤلفة من عدد من كتائب مدينة مصراتة حاولت السيطرة على مقارها السابقة في طرابلس.