لماذا أقيل وزير سياحة الجزائر بعد 48 ساعة من تعيينه؟

أقال الرئيس الجزائري عبدالعزيز #بوتفليقة الأحد #وزير_السياحة الجديد مسعود بن عقون بعد 48 ساعة فقط من تعيينه.

وقال بيان للرئاسة الجزائرية، إنه "وفقا لأحكام المادة 93 من الدستور وباقتراح من الوزير الأول عبد المجيد تبون قام رئيس الجمهورية عبدالعزيز بوتفليقة اليوم بإنهاء مهام وزير السياحة والصناعات التقليدية مسعود بن عقون".

وأوضحت مصادر لصحف جزائرية أن الرئيس تلقى تقريرا من مصالح الأمن يكشف بأن الوزير المقال مدان في أربع قضايا منها واحدة بـ 6 سنوات.

الأمر الذي دفع بالرئيس إلى إصدار أوامر فورية إلى الوزير الأول عبد المجيد #تبون بإقالته.

وكان رئيس حزب الحركة الشعبية الجزائرية، عمارة بن يونس، قد قدم المعني على أساس أنه كفاءة وطنية ممتازة، حيث زكى تبون الوزير الجديد بناء على الثقة التي وضعها في حزب "الأمبيا". وفق ما أوردت صحف جزائرية.

وأثار تعيين الوزير الجديد حملة انتقادات واسعة خاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. كما رافق تعيينه استقالة عدد من قيادات الوزارة أمثال الأمين العام ومدير مؤسسة التسيير السياحي لسيدي فرج رشيد قاسمي.