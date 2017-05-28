مقتل أبو طلحة أبرز قيادات القاعدة بغارات مصر على ليبيا

أعلنت حسابات تابعة لتنظيم #القاعدة والجماعات المتطرفة، مقتل القيادي البارز في تنظيم القاعدة عبد المنعم سالم، الملقب بــ"أبو طلحة"، وذلك في الغارات المصرية على معاقل التنظيم في #ليبيا.

وأضافت أن الغارات استهدفت معاقل #المتطرفين في منطقة الفتايح بدرنة شرقي ليبيا، وتأكد مقتل أبو طلحة مع 4 من أتباعه.

وأضافت الحسابات أن أبو طلحة هو أحد #السجناء السابقين في سجن أبو سليم، وأحد العناصر التي نفذت تفجير القبة الذي راح ضحيته 127 شخصاً عام 2014.

من جهة أخرى، ذكرت مصادر مصرية وليبية أنه تم نقل جثة "أبو طلحة" إلى مستشفى الهريش، وسط حراسة من عناصر كتيبة أبو سليم التابعة للقاعدة.

يشار إلى أن #القوات_المصرية شنت #غارات على مواقع القاعدة في درنة، ودمرت المركز الرئيسي لـمركز شورى مجاهدي درنة بشكل كامل.