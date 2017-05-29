اجتماع جزائري مصري تونسي لبحث التطورات في ليبيا

أعلنت #الخارجية_الجزائرية أنها بصدد استضافة #اجتماع لوزراء خارجية #الجزائر و #تونس و #مصر في يونيو المقبل، لبحث آخر تطورات #الوضع_في_ليبيا على الصعيدين الأمني والسياسي.

وقال الناطق باسم الخارجية عبدالعزيز بن علي الشريف إنه في إطار مواصلة التشاور بين الجزائر ومصر وتونس فإن وزراء خارجية الدول الثلاث سيجتمعون في الـ 5 والـ 6 من يونيو بالجزائر، لتقييم الوضع بليبيا على ضوء التطورات الأخيرة.

وأوضح أن "الوزراء الثلاثة سيقفون خلال اللقاء على الجهود التي قام بها الليبيون أنفسهم وبعض دول الجوار، وأعضاء من المجتمع الدولي وأيضا الجهود التي بذلت بين الدول الثلاث (الجزائر، تونس ومصر)، بهدف مرافقة الأطراف الليبية على طريق تسوية نهائية للأزمة الليبية.