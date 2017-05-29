غارات مصرية وليبية جديدة على الميليشيات في درنة

أفادت مصادر "العربية" في #ليبيا بتجدد الغارات المصرية والليبية، فجر الاثنين، على مواقع مجلس شورى مجاهدي #درنة التابع لتنظيم #القاعدة في درنة وضواحيها.

وقال شاهد عيان لوكالة رويترز إن طائرات حربية نفذت ثلاث ضربات جوية على مدينة اليوم الاثنين بعد أيام من شن مصر ضربات على معسكرات للمتطرفين في المدينة الليبية.

وكان قائد الجيش الوطني الليبي، خليفة #حفتر، دعا الأحد كافة الوحدات العسكرية في غرب وجنوب ليبيا للاستعداد لمناصرة ما وصفه بالقوى الوطنية، التي تحارب التطرّف في #طرابلس.

كما أكد #الجيش_الليبي الأحد أن الغارات الجوية المصرية، التي نفذت خلال الأيام المنصرمة في ليبيا تمت بالتنسيق معه، كاشفاً عن استهداف تلك الغارات مقر قيادة مجلس شورى "مجاهدي درنة"، ومعسكر بِشِر التابع لما يُعرف بمجلسِ شورى المجاهدين.

وكانت #المقاتلات_المصرية قد شنت بدءاً من الجمعة عدداً من #الغارات #الجوية على مواقع #المتطرفين في #ليبيا رداً على الهجوم الذي استهدف الجمعة حافلة تقل أقباطاً في المنيا، موقعاً 29 قتيلاً بينهم أطفال.

"الوفاق" تصد هجوماً في طرابلس

على صعيد آخر، أعلنت القوات الموالية لـ #حكومة_الوفاق_الوطني الليبية، الأحد، صد هجوم واسع شنته مجموعات مسلحة موالية للحكومة غيرِ المعترف بها بقيادةِ خليفة #الغويل على مناطقَ في العاصمة #طرابلس ، بعد #معارك عنيفة.

وأفادت حكومة الوفاق الوطني بمقتل 52 مسلحاً من القوات التابعة لها بسبب الهجوم، الذي شنه اللواء السابع التابع لمسلحي ترهونة وكتائب #مصراتة بقيادة صلاح بادي، المحسوب على حكومة الغويل.

ولا تزال ميليشيات اللواء السابع التابعة لمسلحي ترهونة موجودة في المطار. لكن مصادر ليبية ذكرت أن كتائب مصراتة قد انسحبت.