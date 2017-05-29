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غرفة عمليات مشتركة للغارات المصرية والليبية على القاعدة

المصدر: العربية.نت
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أعلن #الجيش_الوطني_الليبي، الاثنين، أنه يقوم بعمليات مشتركة مع #سلاح_الجو_المصري لاستهداف مواقع تنظيم #القاعدة في ليبيا.

وأضاف تصريح رسمي صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، أن سلاحي الجو الليبي والمصري يقومان بتلك العمليات في غرفة عمليات مشتركة.

وكانت الطائرات الليبية والمصرية قد شنت سلسلة غارات، الجمعة والسبت، على مواقع ومعسكرات المتطرفين في مدينة #درنة، وذلك بعد الهجوم الدامي الذي استهدف حافلة كانت تقل أقباطا مصريين إلى دير صحراوي في #المنيا بمصر، يوم الجمعة الماضي.

وقالت الحكومة المصرية إن منفذي الهجوم الدامي الذي تبناه تنظيم #داعش الإرهابي وأسفر عن مقتل 30 شخصا بينهم أطفال ونساء، تدربوا في مناطق ليبية، بينها درنة الخاضعة لسيطرة الجماعات المتطرفة التي تقاتل الجيش الليبي الوطني.

كلمات دالّة

#الجيش الوطني الليبي, #سلاح الجو المصري, #القاعدة, #درنة, #المنيا, #داعش

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