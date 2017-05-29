من هي الجماعات المقاتلة في ليبيا وما صلتها بـ"بلحاج"

سلطت صلة #التنظيمات_الليبية بالتفجير الانتحاري في #مانشستر والهجوم على مواطنين #مسيحيين في #مصر مؤخرا، الأضواء على شكل المجموعات #الإرهابية التي تتواجد فيها والتي تستثمر #الفوضى_الليبية وغياب سلطة الدولة لتأسيس تواجد لها في البلاد وإمكانية تشكيلها خطرا يتجاوز الحدود الليبية.

وتتوازى الأحداث الأخيرة التي تشير بأصابع الاتهام لجماعة إسلامية متصلة بتنظيم القاعدة مع هجمات تشكيلات مسلحة موالية لها على العاصمة #طرابلس الجمعة والسبت الماضيين والهزيمة التي منيت بها على يد قوات حكومة #الوفاق.

أسئلة طرحت حول توقيت إعلان تنظيم #أنصار_الشريعة حل نفسه بالتوازي مع تصاعد الحديث عن الجماعة الليبية المقاتلة، مراقبين لا يرون أن بيان أنصار الشريعة أمر جديد، فقبل عشر سنوات أعلنت عن حل نفسها بشكل آخر عبر كتاب أصدرته من داخل سجون #القذافي تحت مسمى "المراجعات الفكرية"، أعلن فيها أميرها وعدد من قادتها تخليهم عن مبدأ السلاح والانخراط في الحياة المدنية.

الجماعة الإسلامية المقاتلة التي تأسست في عام 1982 على يد الإسلامي المتشدد علي العشيبي تحت اسم "شباب الجهاد" قبل أن تلاحقها السلطات الليبية، فأسست في الخفاء جماعتها الجديدة تحت الاسم الجديد الذي شاركت به في العمليات القتالية في #أفغانستان ضمن تنظيم #القاعدة قبل أن ترجع لليبيا مجددا ويقبض القذافي على أغلب قياداتها ويودعهم سجنه الشهير في أبوسليم.

بعيد اندلاع ثورة فبراير عام 2011م كانت قيادات "المقاتلة" على أهبة الاستعداد بدعم من أنظمة ومخابرات للاستيلاء على منجزات شعب قدم الدماء والشهداء من أجل نيل حريته من نظام #استبدادي قهره طيلة 42 سنة، فبرز أمير الجماعة #عبد_الحكيم_بلحاج زعيم الجماعة #المقاتلة كمتحدث باسم "الثوار" الذين كانوا منشغلين بتأمين العاصمة وقتها لينفض عنه غبار اسم جماعته السابق في حين غفلة ويظهر تحت مسمى جديد هو "المجلس العسكري لطرابلس" وبعد سنة تخلى عنه ليظهر في زي السياسي زعيماً لحزب "الوطن".

وفي الأثناء كانت قيادات الجماعة توزعت لتعلن نفسها كشخصيات سياسية كان أبرزها سامي الساعدي مؤسس حزب الأمة الوسط ومعه عبدالوهاب القايد شقيق أبويحيى الليبي، أبرز مساعدي أسامة #بن_لادن، وعلي السباعي مؤسس حزب الأصالة والمعاصرة الممثل للمفتي المعزول الصادق الغرياني.

لكن أحزاب الجماعة لم تتحصل على مقاعد كافية في أول انتخابات برلمانية عام 2012، فلجأت إلى التحالف مع صنوها المقرب من فكرها ومنهجها وهي جماعة #الإخوان_المسلمين الممثلة في حزب #العدالة_والبناء.

كانت المقاعد الـ 17 التي تحصل عليها حزب الإخوان المسلمين وخمسة مقاعد لــ"المقاتلة" الممر الآمن لشخصيات جهادية لتولي مناصب رفيعة، كان أبرزها "وكيل وزارة الدفاع" التي تولاها خالد الشريف الذي تدرج في المناصب حتى منصبه الأخير "رئيسا لجهاز الحرس الوطني"، محتفظا بذات المهمة وهي الإشراف على "سجن الهضبة" الذي يضم رموز النظام السابق كورقة رابحة في أي تفاوض سياسي.

كما تولت زعامات الجماعة المقاتلة مناصب أخرى، كانت أبرزها اللجان الأمنية في الجنوب وفي سرت وفي أجدابيا.

وعلى خلاف ما زعمت في 2007 تخليها عن السلاح، فقد بادرت بتنظيم نفسها ضمن كتائب زعمت أنها مكونة من "الثوار" تولاها إسماعيل الصلابي في بنغازي شقيق علي الصلابي المنظر الأول للجماعة والمقيم في العاصمة القطرية الدوحة، وسالم دربي آمر كتيبة شهداء بوسليم في درنة، وعلي التير رئيس اللجنة الأمنية في سرت وغيرهم.

وفي عام 2012، اتخذت الجماعة بشكل غير مباشر تواجدا مسلحا جديدا ممثلا في "جماعة أنصار الشريعة" التي أعلنت رسميا في ابريل عام 2012 في بنغازي بإمرة محمد الزهاوي وعمر المختار المدهوني في صبراتة غرب البلاد، وعلي التير في سرت.

ورغم نفي قادة #المقاتلة صلتها بجماعة أنصار الشريعة إلا أن الصلة بدت واضحة، فالمدهوني و #التير و #الزهاوي هم من أبرز عناصر "المقاتلة" بلا شك.

وعقب إعلان مجلس الأمن أنصار الشريعة جماعة إرهابية على خلفية تورطها بمقتل السفير الأميركي في بنغازي في سبتمبر من ذات العام، ظهرت الجماعة ضمن أجسام جديدة واتخذت هذه المرة مسمى #مجالس_شورى_المجاهدين في #بنغازي ودرنة وصبرانة وسرت وأجدابيا يقودها ذات الأشخاص.

ورغم إعلانها أن قواتها مؤلفة من "الثوار السابقين" ورفضها وحربها للإرهاب، لكن الجماعة لم تكن لتتخلى عن أفكارها السابقة، فقد بدت الصلة جلية بتنظيم إرهابي صاعد في الأعوام اللاحقة ممثلا في تنظيم داعش.

وبرزت بدور التنظيم في درنة إلا أن التضييق الاجتماعي والعسكري في شرق البلاد جعله يتجه إلى سرت، حيث أعلن جماعة أنصار الشريعة بقيادة علي التير بيعتها لزعيم التنظيم "البغدادي" وأسس لها في سرت ذات الأشخاص الناشطين في الجماعة فوزي العياط وعلي التير وحسين الكرامي، الذين قتل أغلبهم أثناء تحرير سرت على يد قوات البنيان المرصوص العام الماضي.

الصلة مع داعش

لم تفلج الجماعة في نفي الصلة بداعش، فالعضو والقيادي البازر فيها محمد بوسدرة الذي كان عضوا بالمؤتمر الوطني العام، أعلن لقاءه بــ"شباب الجهاد في سرت" وتفاوضه معه، مقرا بأنه "على صلة طيبة بهم" من أجل التهدئة والانخراط في حوار مع هياكل الدولة، بل برأ بوسدرة، مؤسسي #داعش في سرت من تهمة الإرهاب.

وإثر الانتصارات العسكرية التي حققها الجيش في بنغازي فرت عناصر الجماعة من بنغازي لتعلن في يونيو من العام الماضي عن تشكيل مسلح جديد تحت اسم "سرايا الدفاع عن بنغازي" وتبعيته الشرعية للمفتي المعزول، وبدا واضحا خروج شخصيات الجماعة في البيان التأسيسي المتلفز كــ"الساعدي النوفلي" الذي ظهر في تسجيل مرئي لاحقا صحبة بلمختار الأعور في أجدابيا، وأحمد الحسناوي القيادي البارز في الجماعة والمعروف بنشاطه في تجنيد المقاتلين ونقلهم إلى سوريا.

الجماعة الليبية المقاتلة التي تنقلت بين المسميات العديدة وبين عديد البلدان لا يبدو أنها تخلت عن منهجها الجهادي، لكن اللافت في مساراتها مؤخرا لاسيما عقب ثورة فبراير في ليبيا هي علاقتها بجماعة إرهابية أخرى والمعروفة باسم "الإخوان المسلمين"، فكثيرا ما تساءل مراقبون عن الدعم الكبير الذي لاقته الجماعة من زعيم الإخوان المسلمين علي الصلابي المقيم في قطر والعلاقة المشبوهة مع حزب العدالة والبناء الإخواني.

عبد الحكيم بلحاج

وتبقى شخصية عبد الحكيم بلحاج أكثر الشخصيات جدلا في تاريخ الجماعة، فقد ولد في طرابلس عام 1966 ودرس المرحلة الجامعية في طرابلس قبل أن ينتسب مبكرا للجماعة عام 1982 لتتم ملاحقته من قبل السلطات الليبية وقتها ويبدأ مسيرته مجددا في المنفى وتحديدا في أفغانستان ويعود سرا إلى ليبيا عام 1996، وإثر حراك مسلح لجماعته في الجبل الأخضر قتل منهم نظام القذافي أكثر من 150 شخصا تمكن بلحاج من الفرار مجددا إلى السودان ثم تركيا لتقبض عليه من قبل المخابرات الأميركية عام 2004 في العاصمة التايلاندية بانكوك ليتم تسليمه بواسطة بريطانية لنظام القذافي في ذات العام ويودع سجونه.

وانخرطت الجماعة وقتها ممثلة في بلحاج في حوارات لمراجعة أفكارها الجهادية كان الوسيط فيها بين الجماعة ونظام القذافي الإخواني البارز علي الصلابي وبرعاية سيف الإسلام نجل القذافي، وانتهت بإعلان الجماعة عن حل نفسها وإطلاق سراح أغلب قياداتها ومنهم بلحاج.