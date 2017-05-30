فيديو.. سيف الإسلام القذافي حرا طليقا بقوة القانون

أعلن #عيسى_الصغير، الوكيل العام لوزارة العدل في الحكومة الليبية المؤقتة، أن سيف الإسلام مفرج عنه بقوة القانون، مطالباً كتيبة "أبو بكر الصديق"، التي تتولى حمايته في سجنه إلى إطلاق سراحه.

وقال وزير العدل الليبي إن هذه الكتيبة تتحفظ على القذافي الآن في مكان آمن، حرصاً على سلامته الشخصية ونشرت الكتيبة فيديو لتصريحات الوزير الليبي على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي.

وشدد وكيل وزارة العدل في الحكومة المؤقتة على ضرورة إطلاق سراح نجل القذافي، الذي جاء بناء على قانون العفو العام رقم 6 في عام 2015. الصادر من السلطة التشريعية المتمثلة في #مجلس _النواب.

وجاء في قرار الإفراج "أنه بعد الاطلاع على أوراق المتهم سيف الإسلام معمر القذافي، والاطلاع على قانون العفو العام سالف الذكر، ودراسة الحالات المستثناة من تطبيق القانون تبين أن هذه الحالات لا تنطبق على المتهم المذكور".

وقال المسؤول الليبي إن وزير العدل السابق في الحكومة المؤقتة، كان بعث برسالة في إطار تفعيل قانون العفو العام إلى مؤسسة الإصلاح والتأهيل المشرفة على السجون في الزنتان، طالبها بالإفراج عن سيف الإسلام. ودعا الصغير إلى إطلاق سراح #سيف_الإسلام_القذافي والسماح له بحرية الحركة داخل #ليبيا، بل السماح له بالتنقل حتى خارجها.