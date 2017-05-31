موريتانيا.. حلق شعر الأطفال عادة استقبال شهر رمضان

يرتبط شهر رمضان في #موريتانيا بعدة عادات وتقاليد مميّزة، توارثها الموريتانيون عبر الأجيال، ومن أغربها حلق شعر رأس الأطفال بشكل كامل.

وقبل بدء شهر #رمضان تتوقف الأسر عن حلاقة شعر رؤوس أطفالها حتى الليلة الأولى من هذا الشهر، التي تقوم فيها بحلاقته بالكامل، سواء في محلات #الحلاقة العصرية أو بطريقة تقليدية في البيوت، حتى ينمو على امتداد هذا الشهر، وتسمى هذه العادة بـ #شعر_رمضان، وهي تستمر إلى أن يبلغ الطفل 10 سنوات.

ويقول موسى ولد سيدي يحيى، مدرس في التاريخ المعاصر، إن "هذه العادة رغم اندثارها في المدن الكبيرة على غرار العاصمة #نواكشوط إلا أنها ما زالت موجودة ومستمرة لدى العديد من العائلات، التي لا تزال تحافظ عليها وتحرص مع بداية هذه المناسبة الدينية على حلق شعر رؤوس أطفالهم تبركاً بالشعر الذي ينبت في هذا الشهر، الذين يقولون إنه يكون جميلاً ورطباً".

وأضاف في تصريح لـ"العربية.نت" أن "الهدف من المحافظة على هذه العادة كذلك هو تحبيب الأطفال في شهر رمضان وتقريبهم من الله، لأن ظاهرة حلق الشعر ارتبط لدى المسلمين بأداء مناسك العمرة أو الحج، كما يعتقد البعض أن إزالة الشعر يزيل الهم ويطيل من الأعمار ويفتح أبواب الرزق".