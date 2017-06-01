احتجاجات الحسيمة تتواصل وحكومة المغرب تصفها بالمشروعة

تواصلت الاحتجاجات مساء الأربعاء لليوم السادس على التوالي في مدينة #الحسيمة بالمغرب.

في حين أعلنت الحكومة المغربية الخميس أن 31 معتقلا، يتواجدون في مقر فرقة النخبة للشرطة المغربية، في مدينة #الدار_البيضاء ، على خلفية الاحتجاجات.

وفي ندوة صحافية، أعلن مصطفى الخلفي وزير العلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن 9 طلبات جرى تقديمها لزيارة للمعتقلين، من شباب حراك الحسيمة، المتواجدين في الدار البيضاء.

أكثر من 700 وقفة

وبلغة الأرقام، أفادت الحكومة أن الحسيمة شهدت خلال 7 أشهر، أكثر من 700 وقفة، بمعدل 4 وقفات يوميا.

وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، حرص الرباط على "حماية الممتلكات، وتطبيق القانون، واحترام حقوق المعتقلين". وجددت الحكومة المغربية التأكيد على أن "الاحتجاجات في الحسيمة مشروعة، ويضمنها القانون" المغربي.

كما أعلنت احترام "سرية التحقيق، وقرينة البراءة أمام المتهمين"، والاستجابة لطلبات العائلات للزيارات، وطلبات المحامين لإجراء الخبرة الطبية.

إلى ذلك، دعا رئيس الحكومة في الاجتماع الحكومي الأسبوعي، إلى تسريع وتيرة إنجاز المشاريع المبرمجة في الحسيمة، وتنفيذ "سياسة تواصلية".