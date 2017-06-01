الجزائر.. هجوم إرهابي يستهدف قوات الأمن

استهدف هجوم إرهابي مساء الأربعاء حاجزاً أمنياً في مدينة البليدة جنوب العاصمة #الجزائر، ما أسفر عن إصابة أربعة عناصر من الدرك الوطني الجزائري إصابات متفاوتة.

وأكدت وسائل الإعلام الجزائرية، أن " #مجموعة_إرهابية مسلحة مجهولة العدد والهوية كانت على متن سيارة قادت هجوما مباغتا الليلة الماضية على حاجز أمني لقوات الدرك الوطني بمنطقة وادي جمعة ببلدية الأربعاء بمحافظة #البليدة ، مما أدى إلى إصابة 4 عناصر من القوات الأمنية الجزائرية.

وتواصل عناصر الدرك الوطني الجزائري اليوم الخميس، تمشيط المنطقة ومحاصرتها من أجل العثور على المجموعة الإرهابية التي نجحت في الفرار والتخفي، في الوقت الذي لم يصدر أي بيان رسمي من السلطات بشأن العملية أو هوية المجموعة التي تقف وراءها، والتي من المرجح أن تكون تابعة لتنظيم القاعدة بالمغرب الإسلامي الذي يتخذ من ضواحي محافظات جنوب العاصمة مكانا له ولنشاطه.

وتواجه الجزائر في الفترة الأخيرة، مخاطر تزايد الأعمال الإرهابية التي تستهدف بدرجة أولى قوات الأمن والجيش، في ظل مخاطر التنظيمات الإرهابية المتواجدة بالمنطقة، خاصة القاعدة بالمغرب الإسلامي التي تتخذ من الجزائر معقلا لها، وتنظيم داعش الذي يحاول التسلل إلى البلاد وإيجاد موقع له.

وكان #الجيش_الجزائري قد كشف الخميس الماضي، مخبأ للأسلحة والذخيرة في جنوب البلاد يحتوي على رشاش عيار 7,12 ميليمتر، وبندقية رشاشة، ومسدسين رشاشين من نوع كلاشينكوف، وقنبلة يدوية، و7 خزنات ذخيرة، بالإضافة إلى كمية من الذخيرة من مختلف العيارات.

وفي شهر فبراير الماضي، أحبط #الأمن_الجزائري هجوما انتحاريا بحزام ناسف ضد مركز للشرطة بوسط مدينة #قسنطينة شرقي البلاد، وقتل منفذه، وتبنى #داعش العملية.