تونس.. قطاع السياحة يستعيد عافيته

بدأت #سياحة #تونس بالانتعاش بعد تراجع خلال الأعوام الماضية في أعقاب سلسلة هجمات #إرهابية تعرضت لها البلاد وراح ضحيتها عشرات السياح، وسط توقعات بارتفاع عدد الوافدين على تونس مع بدء الموسم الصيفي، في وقت تعوّل فيه السلطات على العائدات المالية السياحية لدعم #خزينة #الدولة.

وأكدت #وزارة_السياحة_التونسية ، في أحدث إحصائيات نشرتها، أنه "تم تسجيل ارتفاع في عدد السياح الوافدين على تونس خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 37 في المئة، وذلك مقارنة مع النتائج المسجلة أَثناء الفترة نفسها من السنة المنقضية، حيث بلغ عددهم حوالي 1 مليون و725 ألف سائح، مقابل 1 مليون و260 ألف سائح سنة 2016".

وتسعى تونس التي تتوفر على #منتجعات و #مرافق #سياحية كثيرة من الشمال إلى الجنوب هذا العام، إلى استقطاب أكثر من 7 ملايين سائح واسترجاع مكانتها كوجهة سياحية مفضلة خاصة للسياح الأوروبيين، وذلك من خلال حملات ترويجية سيتم إطلاقها نهاية الشهر الحالي وتستهدف خاصة الأسواق الفرنسية والإيطالية والألمانية والبريطانية وكذلك السوق الجزائرية.

وتوقع عبدالله الدايمي، وهو مسؤول بأحد النزل بمدينة سوسة، أن "يتحسن القطاع السياحي في البلاد هذا العام ويكون أفضل من العام الحالي، خاصة بعد استقرار الوضع الأمني وعودة عديد الرحلات السياحية إثر انقطاع دام عامين بسبب الحظر الذي كان مفروضا من بعض البلدان على الوجهة التونسية عقب الهجمات الإرهابية التي شهدتها".

وأضاف لـ"العربية.نت" قائلا: "السياحة بدأت تستعيد عافيتها بفضل الاستراتيجية الجديدة التي انتهجتها وزارة السياحة التي توجهت من خلالها إلى أسواق جديدة مثل السوق الروسية التي استحوذت عليها تونس خلال العام الماضي ومتوقع أن تحافظ عليها هذا العام، إضافة إلى العروض التجارية المغرية التي أطلقتها وكالات الأسفار والتي أغرت العديد من السياح للقدوم إلى تونس للاستفادة من الأسعار المنخفضة والاستمتاع بجمالها".

وبخصوص عمليات الحجز للموسم السياحي الصيفي، أكد الدايمي أنها "بدأت منذ نهاية فصل الربيع وتجري بنسق مرتفع"، مضيفا أن "هناك إقبالا كبيرا على الوجهة التونسية خاصة في شهري يوليو وأغسطس".

تجدر الإشارة إلى أن تونس، سجلت العام الماضي توافد 6 ملايين #سائح، من بينهم أكثر من مليون سائح جزائري وحققت إيرادات مالية قدرت بـحوالي مليار دولار، بحسب أرقام وزارة السياحة.