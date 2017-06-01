ليبيا.. حكومة الوفاق تغلق دار "مفتي قطر"

أغلقت قوات موالية لحكومة الوفاق الليبية #دار_الإفتاء التابعة للمفتي المتطرف المعزول #الصادق_الغرياني، وقامت بمصادرة محتوياتها بحسب قناة "العربية"، الخميس.

وصدرت عن الغرياني فتاوى مستمرة تحرض على العنف ضد الجيش الوطني والسياسيين، ويعتقد أنه يحظى بدعم قطري مالي وسياسي.

ولم تقتصر صدامات القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني الليبية في العاصمة #طرابلس على الميليشيات الموالية لحكومة الغويل غير المعترف بها، بل تعدتها لدار الإفتاء التابعة لمفتي ليبيا المعزول الصادق الغرياني المتهم بعلاقته مع #لإخوان_المسلمين وتنظيمات متطرفة أخرى ومعروف بتحريضه على العنف ضد #الجيش_الوطني الليبي و #المجلس_الرئاسي لحكومة الوفاق.

وأطلق بعض الليبيين على الغرياني صفة "مفتي قطر" لما عرف عنه بدفاعه المستمر لتدخل الدوحة في الصراع الليبي ودعمها اللامحدود للميليشيات المتطرفة.

وعُرف عن قطر أيضا دعمها لمجموعة من الميليشيات المتطرفة في ليبيا، أبرزها #المجلس_العسكري في طرابلس برئاسة عبد الحكيم بلحاج، والجماعة الليبية المقاتلة بزعامة علي الصلابي، وتنظيم أنصار الشريعة المحظور الذي أعلن مؤخرا حل نفسه، ومجلس شورى ثوار بنغازي، ومجلس شورى مجاهدي درنة.

واعتبر مراقبون أن أحداث طرابلس الأخيرة غيرت المشهد تماما بعد سيطرة القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني، إضافة إلى التقارب الأخير بين رئيس الحكومة وقائد الجيش الوطني الليبي #خليفة_حفتر، ما اعتبره البعض بداية انفراجة الأزمة الليبية.