الجيش الليبي يسيطر على أول مناطق "الجفرة" وسط الجنوب

أكدت مصادر أهلية من منطقة ودان، الجمعة، سيطرة قوات الجيش الليبي على كامل المنطقة بعد #اشتباكات بين قوات #الجيش و #الأهالي من جهة و #ميليشيات #سرايا_الدفاع عن #بنغازي من جهة أخرى.

وقالت المصادر لــ"العربية.نت" إن الاشتباكات اندلعت بين الأهالي الذين انتفضوا على ميليشيات سرايا الدفاع ومقاتلي المعارضة التشادية بالمنطقة قبل أن تنضم إليهم كتيبة شهداء الزاوية لتسيطر على كامل المنطقة مساء الجمعة.

وتعتبر مدينة ودان ثالث مدن منطقة الجفرة العسكرية المكونة من (ودان وسوكنة وهون) التي اتخذتها ميليشيات #مصراته وسرايا الدفاع مدعومة بفرق من #المعارضة_التشادية مقرات لها طيلة السنوات الماضية، حيث تتوفر المنطقة على عدد من المقرات العسكرية، بالإضافة لقاعدة جوية هي الأكبر بالجنوب الليبي.

وبحسب ذات المصادر فإن قوات الجيش تطارد في الوقت الحالي فلول ميليشيات مصراته وسرايا الدفاع الفارة من ودان بالقرب منطقة بونجيم جنوب سرت.

وقالت المصادر إن الميليشيات انقسمت على نفسها فمنها الفارة إلى سرت ومنها المنسحبة داخل قاعدة الجفرة الجوية للاحتماء بها، مضيفة أن 4 قتلى و5 مصابين من صفوف الأهالي هم حصيلة معارك اليوم.

وكان المتحدث باسم قيادة الجيش "أحمد المسماري" قد حذر، في مؤتمر صحافي ظهر الجمعة، أهالي منطقة الجفرة من الاقتراب من المقار العسكرية باعتبارها أهدافا مشروعة لسلاح الجو.

وأكد المسماري انطلاق عملية تحرير منطقة الجفرة من قبضة الميليشيات، فيما طالب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أول من أمس وقف عمليات التصعيد العسكري بالمنطقة.