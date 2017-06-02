المغرب.. إحالة 5 معتقلين على قضاء الحسيمة

أفاد دفاع المتهمين في حراك الحسيمة الاجتماعي، في المغرب، الجمعة، أن فرقة النخبة للشرطة المغربية، أحالت 5 مشتبه فيهم على النيابة العامة في مدينة الحسيمة.

وأعلنت الحكومة المغربية أن 31 معتقلا يتواجدون في مقر فرقة النخبة للشرطة في مدينة الدار البيضاء، من بينهم ناصر الزفزافي، الملقب في الحسيمة، بزعيم الحراك.

ومن جهتها، قررت النيابة العامة في الحسيمة، إحالة المتهمين الخمسة على قاضي التحقيق، الذي أمر من جهته بإيداع المتهمين في السجن المحلي لمدينة الحسيمة.

ولليوم الثاني على التوالي، تعيش الحسيمة إضرابا للمحال التجارية.

وقاطع مصلون في مدينة الحسيمة، خطبة الجمعة، كأسلوب احتجاجي جديد، للضغط من أجل إطلاق سراح المعتقلين على خلفية احتجاجات الحسيمة للحراك الاجتماعي.

فيما تشهد بلدة إيمزون، في ضواحي الحسيمة، مواجهات بالحجارة بين مواطنين ورجال الشرطة، وتتخذ المواجهات طابعا متقطعا في الزمن، وتنتشر وسط الأحياء السكنية.

هذا وتعيش الحسيمة نهارها تحت مراقبة مشددة للشرطة المغربية.