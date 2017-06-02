ليبيا.. تجدد القصف الجوي على "الجفرة"

أكدت مصادر أهلية من منطقة هون بالجفرة في ليبيا تعرض مواقع فيها لقصف جوي كثيف ليل الخميس - الجمعة.

وقالت المصادر لــ"العربية.نت" إن القصف طال تمركزات لميليشيات سرايا الدفاع عن #بنغازي بالمنطقة في أحد المزارع وداخل مقر الشرطة العسكرية، إضافة للقاعدة العسكرية بالمنطقة.

وكانت قيادة الجيش الوطني، أعلنت استئناف #سلاح_الجو التابع لها قصف منطقة الجفرة بالتوازي مع إطلاق دوريات استطلاع في المنطقة الواقعة بين الجفرة وسرت.

وكشف المركز الإعلامي لعملية #البنيان_المرصوص بسرت عن وقوع اشتباكات مسلحة مساء الخميس بين مسلحيها ووحدات من #الجيش_الوطني جنوب المدينة من دون أن تشير إلى حجم الخسائر.

ويأتي الاشتباك بعد ساعات من تناقل أنباء عن انسحاب عدد من ميليشيات مصراتة وسرايا الدفاع من مواقعها بمنطقة الجفرة باتجاه مدينة #سرت بعد أن تعرضت لضغط شعبي واحتجاجات طالبتها بسرعة مغادرة المدينة.

وكان خليفة حفتر قائد الجيش الليبي قد وجه، الأربعاء الماضي، جميع وحدات الجيش بالاستعداد لتأمين الجنوب الليبي والسيطرة على قاعدة الجفرة التي تأوي مجموعات إرهابية.