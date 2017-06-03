بالصور.. مواجهات بين الشرطة ومتظاهرين بشمال المغرب

تواصل مدينة #الحسيمة المغربية، السبت، يومها الثالث من الإضراب العام للضغط من أجل إطلاق سراح معتقلي #الحراك _الاجتماعي.

وتبادل رجال شرطة ومحتجون في بلدة إيمزورن في ضواحي الحسيمة بشمال المغرب الحجارة خلال ساعات نهار الجمعة. ولم يتردد #المحتجون في تصويب #الحجارة على الشرطة، وردت الأخيرة بالمثل.

وأصيب في المواجهات رجال شرطة، بحسب مصادر أمنية مغربية. وقال سكان بلدة إيمزورن إن الشرطة استعملت غازات مسيلة للدموع.

ومن جهتهم، اشتكى سكان مغاربة، في البلدة من قيام الشرطة ليلا، بترويعهم عبر الطرق على الأبواب بقوة.

هذا.. وقطعت الشرطة أوصال مدينة الحسيمة، عبر منع وصول المواطنين بكثافة إلى حي "سيدي_عابد، الذي تحول في شهر #رمضان، إلى موقع تجمع ليلي للاحتجاج.