ليبيا... الجيش الوطني يسيطر على كامل الجفرة وقاعدتها

قالت مصادر العربية إن الجيش الليبي سيطر على منطقة #الجفرة وسط ليبيا بالكامل.

وأكد مدير المكتب الإعلامي للواء 12 السيطرة على قاعدة الجفرة العسكرية، مشيراً إلى أن العملية تمت بدون أي مقاومة تذكر بعد أن فرت العناصر #الإرهابية من القاعدة، حسب قوله.

وطالب #الجيش_الوطني_الليبي في وقت سابق أهالي منطقة الجفرة بالابتعاد عن أي هدف ثابت أو متحرك أو مقر تابع للمجموعات المتطرفة، بعد سيطرته على مناطق واسعة من منطقة الجفرة وسط البلاد، وفقاً لقناة "العربية"، السبت.

ويحاصر الجيش قاعدة الجفرة العسكرية، تمهيداً لاقتحامها بعد سيطرته على بلدة #ودان الاستراتيجية، الجمعة.

وقال العقيد أحمد المسماري، الجمعة، إن قيادة الجيش ليست لديها أطماع سياسية بالسيطرة على #الجفرة، وإنما هدفها القضاء على الجماعات الإرهابية، مشيرا إلى أن المعركة ضد #الإرهاب هي معركة دولية وليست محلية فقط.

وأشار المسماري إلى أن قرار رئيس #المجلس_الرئاسي #فايز_السراج بإنشاء 7 مناطق عسكرية في ليبيا باطل قانونيا وأخلاقيا.

وكانت مصادر أهلية من منطقة ودان أكدت، الجمعة، سيطرة قوات الجيش الليبي على كامل المنطقة بعد #اشتباكات بين قوات #الجيش و #الأهالي من جهة و #ميليشيات #سرايا_الدفاع عن #بنغازي من جهة أخرى.

وقالت المصادر لـ"العربية.نت" إن الاشتباكات اندلعت بين الأهالي الذين انتفضوا على ميليشيات سرايا الدفاع ومقاتلي المعارضة التشادية بالمنطقة قبل أن تنضم إليهم كتيبة شهداء الزاوية، لتسيطر على كامل المنطقة مساء الجمعة.

وتعتبر مدينة ودان ثالث مدن منطقة الجفرة العسكرية المكونة من (ودان وسوكنة وهون) التي اتخذتها ميليشيات #مصراته وسرايا الدفاع مدعومة بفرق من #المعارضة_التشادية مقرات لها طيلة السنوات الماضية، حيث تتوفر المنطقة على عدد من المقرات العسكرية، بالإضافة لقاعدة جوية هي الأكبر بالجنوب الليبي.