مطالبات بتحقيق دولي شامل في تدخل قطر بشؤون ليبيا

حثت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في #ليبيا #المحكمة_الجنائية الدولية و #مفوضية_الأمم_المتحدة لحقوق الإنسان على ضرورة فتح تحقيق حيال تدخل #قطر في الشؤون الداخلية الليبية.. ودعمها للجماعات والتنظيمات المتطرفة في البلاد، نقلاً عن "العربية"، السبت.

وفيما يبدو أنه تحرك ليبي لمحاكمة قطر دولياً، دعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا إلى فتح تحقيق دولي شامل حيال تدخل قطر في الشؤون الداخلية الليبية ودعمها المالي والعسكري للجماعات والتنظيمات المتطرفة في البلاد.

وقالت اللجنة إن قطر قدمت دعماً لمجلس شورى مجاهدي #درنة، المتهم بتبعيته لتنظيم القاعدة ومجلس شورى #ثوار_بنغازي، المتحالف مع تنظيم أنصار الشريعة و #سرايا_الدفاع عن بنغازي التابعة لتنظيم #القاعدة .

وهي تنظيمات كانت نفذت عمليات اغتيال طالت شخصيات سياسية وحقوقية وإعلامية وضباطاً وجنوداً في الجيش والشرطة شرق البلاد.

اللجنة اتهمت قطر أيضاً بالتدخل في الشؤون الداخلية لليبيا وإذكاء الصراع والنزاع المسلح في البلاد.

وتؤكد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا أن الممارسات القطرية المذكورة فاقمت من تهديد التنظيمات الإرهابية للبلاد.