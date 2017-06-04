محامي المتهمين في حراك الحسيمة: ناصر الزفزافي بخير

أفاد منسق دفاع معتقلي #حراك_الحسيمة، المحامي رشيد بلعلي، لمراسل "العربية" أن قاضي التحقيق في مدينة #الدار_البيضاء، أنهى "التحقيق الإعدادي مع 20 معتقلاً".

ومن جهة ثانية، قرر قاضي التحقيق إطلاق سراح المعتقل رشيد المساوي، مقابل كفالة مالية تقدر بـ3000 يورو، يتوجب سدادها خلال أسبوع، على أن يخضع المتهم لتدابير مراقبة قضائية.

فيما تقرر إيداع باقي المعتقلين في السجن في مدينة الدار البيضاء، في انتظار التحقيق.

وبلغ عدد المعتقلين في حراك #الحسيمة الاحتجاجي، لدى فرقة النخبة للشرطة المغربية، بحسب المحامين 31 معتقلاً.

وأفاد نفس المحامي في حديثه لـ"العربية" أنه زار ناصر الزفزافي، الملقب بزعيم الحراك، مطمئنا عائلته وسكان الحسيمة على سلامته الجسدية والصحية.

ونقل المحامي عن #ناصر_الزفزافي تعرضه للتعنيف الجسدي، والمعاملة المهينة كالسب، أثناء إلقاء القبض علية في الحسيمة.

وأوضح الزفزافي للمحامي أن "ظروف استنطاقه، من طرف الشرطة، كانت عادية".