الجيش الوطني: بتنا نسيطر على أكثر من 80% من مساحة ليبيا

أعلنت قوات الجيش الوطني الليبي سيطرتها على أكثر من 80% من مساحة ليبيا الجغرافية، وذلك عقب تحريره قبل يومين قاعدة #الجفرة الجوية التي تقع على بعد 500 كم من العاصمة طرابلس.

وأكدت رئاسة أركان القوات الليبية الجوية التي يقودها اللواء صقر #الجروشي، على صفحتها الرسمية على "فيسبوك" أن "القوات المسلحة الليبية تسيطر على أكثر من مليون ونصف المليون كيلومتر مربع، أي أكثر من 80% من مساحة ليبيا".

وكان #الجيش_الليبي سيطر الأسبوع الماضي على عدة مناطق في الجنوب كانت تتمركز داخلها القوات الموالية لحكومة الوفاق، وفي مقدمتها قاعدة تمنهنت العسكرية في سبها، وبهذا يكون قد أحكم السيطرة على كل المدن والقواعد العسكرية الرئيسية في الصحراء جنوب ليبيا.

وبهذا التقدم، أصبح الجيش يسيطر اليوم على قاعدة براك الشاطئ، وقاعدة تمنهنت الجنوبية، وقاعدة الوطية أقصى غرب #ليبيا على الحدود مع تونس، وقاعدة الجفرة وسط ليبيا، وقاعدة بنينا في بنغازي، وقاعدة جمال عبدالناصر بطبرق، وقاعدة مرتوبة جنوب درنة، وقاعدة الأبرق شرق البيضاء، وقاعدة الخروبة جنوب مدينة المرج، وقاعدة الويج جنوب منطقة القطرون، وقاعدة الكفرة، بينما تسيطر قوات المجلس الرئاسي على 3 قواعد جوية هي قاعدة القرضابية في سرت، وقاعدة مصراتة، وقاعدة معيتيقة شرق #طرابلس.

ويتساءل المراقبون للتطورات العسكرية الأخيرة في ليبيا، عن الوجهة القادمة للجيش الليبي، هل ستكون مدينة #سرت التي ما زال يتحصن داخلها جزء من جماعة "سرايا الدفاع عن بنغازي" المناهضة للجيش وتقع تحت حماية قوات البنيان المرصوص الموالية لحكومة الوفاق، أم العاصمة طرابلس التي تقع تحت نفوذ مجموعة من المجموعات المسلحة.