المغرب.. استمرار الاعتقالات وسط حراك الحسيمة

اعتقلت الشرطة المغربية في الساعات الأولى من اليوم الاثنين، نبيل أحمجيق، الحامل للقب الرجل الثاني في #حراك_الحسيمة الاحتجاجي.

وجرى نقل الناشط في الحراك الاجتماعي السلمي للحسيمة، صوب مقر فرقة النخبة للشرطة المغربية في مدينة #الدار_البيضاء. ويصف سكان الحسيمة، المعتقل الجديد نبيل بـ"دينامو الحراك".

كما اعتقلت #الشرطة_المغربية في الحسيمة، سيليا زياني، من أبرز نساء الحراك في الحسيمة، مع آخرين جرى أيضاً اعتقالهم في الساعات الأولى من صباح الاثنين.

وأفادت الصحافة المغربية بوجود لائحة طويلة للمطلوبين للاعتقال، من الشرطة المغربية، على خلفية حراك الحسيمة، المتواصل منذ 7 أشهر.

وعادت الاحتجاجات للحسيمة المغربية، خلال الليلة الماضية، بالرغم من تسجيل تراجع عددي، بحسب شهود عيان، بعد تنفيذ الشرطة لاحتلال أماكن الاحتجاجات اليومية بسيارات الشرطة.

ومن جهتهم، أصر سكان مدينة الحسيمة وبلدات في ضواحيها على الاحتجاج السلمي.