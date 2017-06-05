مجلس النواب الليبي يعلن قطع العلاقات مع قطر

أعلن السفير الليبي في الرياض، اليوم الاثنين، أن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح أعلن #قطع_العلاقات_مع_قطر وسحب السفير.

جاء ذلك بعدما قررت السعودية ومصر والإمارات والبحرين واليمن قطع العلاقات مع قطر واتهمتها بمساندة "الإرهاب".

وفي وقت سابق، أعلنت حكومة شرق #ليبيا، قطع علاقاتها مع دولة #قطر، بسبب "سجلها الأسود" في البلاد، منذ الثورة التي أطاحت بنظام معمر #القذافي.

وقال محمد الدايري، وزير الخارجية في الحكومة المنبثقة عن مجلس النواب والتي تتخذ من البيضاء في شرق ليبيا مقراً لها، إن "بلاده قررت قطع علاقاتها مع دولة قطر، تضامناً مع أشقائنا في مملكة #البحرين والمملكة العربية #السعودية ودولة #الإمارات العربية المتحدة وجمهورية #مصر العربية".

ورحب بيان صدر عن لجنة شؤون الخارجية والتعاون الدولي في مجلس النواب الليبي بإعلان رئاسة المجلس والحكومة المؤقتة قطع العلاقات مع قطر بسبب دعمها للجماعات الإرهابية "بكافة أنواع الدعم وعلى كل المستويات.. واحتضان العديدين منهم في الدوحة وإتاحة المنابر الدعوية والإعلامية لهم"، بحسب البيان.