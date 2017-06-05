مجلس النواب الليبي يفتح تحقيقا حول "جرائم قطر في ليبيا"

دعا #مجلس_النواب_الليبي، في بيان له، اليوم الاثنين، وزارة العدل بالحكومة المنبثقة عنه لإعداد ملف متكامل عن الأضرار التي لحقت بليبيا وشعبها جراء دعم دولة #قطر للجماعات الإرهابية والمتطرفين، وذلك بعد قرار بقطع العلاقات الدبلوماسية رسمياً مع الدوحة.

كما طالبتها بسرعة إحالة الملف لمحكمة #الجنايات_الدولية، داعيا #مجلس_الأمن ومحكمة الجنايات الدولية بضرورة فتح تحقيق دولي حول جرائم قطر في #ليبيا بدعمها للإرهاب والإرهابيين.

وقد أعلنت 7 دول قطع علاقاتها مع قطر بسبب دعمها للإرهاب والتنظيمات الإرهابية مثل #داعش و #الإخوان، إضافة لسلوكها المعادي.

وأعلنت كل من #السعودية و #الإمارات و #البحرين و #مصر و #اليمن و #المالديف و #مورشيوس #قطع_العلاقات_مع_قطر وإغلاق الحدود والمجال الجوي أمامها.