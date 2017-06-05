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مجلس النواب الليبي يفتح تحقيقا حول "جرائم قطر في ليبيا"

المصدر: العربية.نت - محمد العربي
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دعا #مجلس_النواب_الليبي، في بيان له، اليوم الاثنين، وزارة العدل بالحكومة المنبثقة عنه لإعداد ملف متكامل عن الأضرار التي لحقت بليبيا وشعبها جراء دعم دولة #قطر للجماعات الإرهابية والمتطرفين، وذلك بعد قرار بقطع العلاقات الدبلوماسية رسمياً مع الدوحة.

كما طالبتها بسرعة إحالة الملف لمحكمة #الجنايات_الدولية، داعيا #مجلس_الأمن ومحكمة الجنايات الدولية بضرورة فتح تحقيق دولي حول جرائم قطر في #ليبيا بدعمها للإرهاب والإرهابيين.

وقد أعلنت 7 دول قطع علاقاتها مع قطر بسبب دعمها للإرهاب والتنظيمات الإرهابية مثل #داعش و #الإخوان، إضافة لسلوكها المعادي.

وأعلنت كل من #السعودية و #الإمارات و #البحرين و #مصر و #اليمن و #المالديف و #مورشيوس #قطع_العلاقات_مع_قطر وإغلاق الحدود والمجال الجوي أمامها.

كلمات دالّة

#مجلس النواب الليبي, #قطر, #الجنايات الدولية, #مجلس الأمن, #ليبيا, #داعش, #الإخوان, #السعودية, #الإمارات, #البحرين, #مصر, #اليمن, #المالديف, #مورشيوس, #قطع العلاقات مع قطر

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